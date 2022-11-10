Ukrayna savaşında bir ilk... Rusya geri çekilme kararı aldı! Zelenski sıradaki adımı canlı yayında açıkladı

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rus lider Putin'in emri ile başlayan savaşta rüzgar tersine dönmüş durumda.

Savaşın ilk günlerinde Kiev'i hedef alan ancak düşüremeyen Rus ordusu hedefini doğu bölgelerine çevirmiş ve burada yapılan referandumlar ile 4 bölge Rusya'ya bağlanmıştı.

Bir süredir Ukrayna taarruzuna direnen Rusya'nın Ukrayna’dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson için dikkat çeken bir karar geldi.

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Rus Ordusu, Ukrayna'nın Herson kentinden çekileceğini açıkladı. Herson, Şubat ayında başlayan işgalde, Rusya'nın elinde tuttuğu tek bölge başkentiydi.

KARARIN ALINDIĞI TOPLANTI TELEVİZYONDA YAYINLANDI

Çekilme kararını açıklayan Ukrayna'daki Rus güçlerinin komutanı General Sergey Surovikin, kente ikmal hatlarını elde tutmanın artık mümkün olmadığını belirtti.

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Bu şekilde, Dinyeper Nehri'nin batı yakasındaki bulunan tüm Rus güçleri çekilmiş olacak.

General Surovikin söz konusu kararı, üst düzey komutanların olduğu önceden tasarlanmış bir kameralı toplantıda açıkladı.

El değiştiren Yampil Köyü'nde ağar hasar gördüğü için geri bırakılan bir Rus tankı... (Fotoğraf: AP)

Rus devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, Surovikin 'Bu koşullar altında, en anlamlı seçenek Dinyeper Nehri boyunca bir savunma hattı organize etmek' ifadesine yer verdi.

PUTİN TOPLANTIDA YER ALMADI

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun olduğu toplantıda Rus lider Putin yer almadı.

ZELENSKİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Ukrayna Devlet Başkanı CNN'den Christiane Amanpour'a verdiği demeçte Kiev'in sıradaki adımını açıkladı.

Geri çekilme duyurusunun, güçleri yeniden toplamak için stratejik bir hamle olabileceğinin altını çizen Zelenski, Ukrayna'nın kendi belirlediği bir zamanda bölgede ilerleyişe geçeceğini belirtti.

Tarruza devam sinyali veren Zelenski, bunun zamanı hakkında ise yorumda bulunmadı.

Ukrayna lideri ulusa sesleniş konuşmasında ise Kiev’in çok dikkatli hareket ettiğini söyledi.

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ZELENSKİ, 'Düşman bize hediye vermez, iyi niyet gösterisi yapmaz. Biz kendimiz kazanmalıyız' dedi ve minimum risk alarak hareket ettiklerinin altını çizdi.