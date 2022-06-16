Ukrayna savaşında rüzgar nasıl tersine döndü? İşte Putin'in yeni taktiği

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Ukrayna'daki savaş 4'üncü ayında. Savaş Rus ordusu için tabiri caizse kâbus gibi başladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta sabah 06.00'da başlayan savaşın ilk gününden itibaren hedefine Ukrayna'nın kalbi Kiev'i koyan Rus ordusu ülke genelinde saldırıya geçti ancak ağır kayıplar verdi.

KABİL MODELİ BAŞARISIZ OLDU

27 Aralık 1979'da Sovyet özel kuvvetleri Kabil'deki önemli binaları ele geçirmiş, büyük zırhlı birlikler sınırı geçerken bir hava indirme birimi de başkent Kabil'in yakınındaki havaalanını ele geçirmişti.

1979 yılındaki Afganistan istilası Sovyetleri yıkıma götüren unsurlardan birisi olarak nitelendiriliyor. Sovyet ordusu 1989'da ülkeden çekilmiş, savaşın Moskova'ya maliyeti ise çok ağır olmuştu.

Sovyet komutanların bu hamlesi ile başkentte hızla ve kansız bir şekilde kukla bir hükümet kurulmuştu. Rusya, Ukrayna işgalinde de benzer bir yöntem izledi.

Savaşın ilk günlerinde Rus özel kuvvetleri ve paraşütçüleri Kiev yakınlarındaki havalimanına yönelmiş, Hostomel'de kanlı çatışmalar yaşanmış ancak sonuç Rusya için hüsran olmuştu.

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Bunun üzerine hedefini Ukrayna'nın doğusu olarak belirleyen Rusya neredeyse tüm gücü ile Donbas'ı hedef almaya başladı.

Son günlerde bölgede inisiyatifin Rus ordusuna geçtiği konuşuluyor. Zira Rus birlikleri saldırılarına hız kesmeden devam ederken Ukrayna güçleri ise her gün toprak kayıpları yaşıyor.

RUS ORDUSU TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Peki savaşta rüzgar aylar sonra nasıl Rusya'dan yana döndü? Kısa cevap: Rus ordusunun taktik değiştirmesi.

Ukraynalı yetkililer doğudaki savaşta her gün yüzün üzerinde askerin hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin ise yaralandığını belirtiyor. Ukraynalı yetkililer doğudaki savaşta her gün yüzün üzerinde askerin hayatını kaybettiğini, yüzlercesinin ise yaralandığını belirtiyor.

Rus ordusu kuvvetlerin birden fazla kolunu içeren eş zamanlı operasyonlar yürütme konusunda çok az deneyime sahipti ve Ukrayna'daki savaşın ilk aylarında bu taktiğin başarısızlığı tüm dünya tarafından görüldü.

ABD, Virginia merkezli bir araştırma kuruluşu olan CNA'nın Rusya araştırmaları direktörü Michael Kofman'a göre, Rusya hedefini Donbas'a çevirdikten sonra bu taktiği de geride bıraktı.

Rus ordusu savaşın bu aşamasından itibaren koordineli bir saldırı yerine tek bir hedefe yoğunlaştı.

Savaşın ilk döneminde tedarik sorunları ile karşı kaşıya kalan Rusya, Donbas savaşında bu sorun ile de karşılaşmadı.

Zira bölgenin bir kısmı halihazırda Rus ayrılıkçıların kontrolündeydi ve bölge Rus topraklarına Kiev'e oranla çok daha yakındı.

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Dobnas'ın kaderi Severodonetsk'te tayin ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, doğudaki Severodonetsk kentinin 'Donbas'taki çatışmanın merkez üssü olmaya devam ettiğini' söylüyor. Gelen son bilgilere göre kentin yüzde 80'i Rus kontrolü altında.

PUTİN'İN EN BÜYÜK GÜCÜ: ATEŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Doğudaki savaşın yıllardır devam etmesinin bir sonucu olarak her iki tarafın askerleri de uzun süredir tahkim edilmiş mevzilerde yer alıyordu.

Bölgeden gelen son haberlere bakılırsa Rusya bu durumu lehine çevirmeyi başardı. Zira bu birlikler bombalar, füzeler ve top mermileri için kolay hedef konumundaydı.

Daha uzun menzilli silahlara ve ateş gücüne sahip olan Rus ordusu Ukrayna birliklerine ağır kayıplar verdirdi.

ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya daha uzun menzilli roketler gönderme kararını Rusya'nın sahadaki avantajının ortaya çıkmasından sonra aldığı belirtiliyor. ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'ya daha uzun menzilli roketler gönderme kararını Rusya'nın sahadaki avantajının ortaya çıkmasından sonra aldığı belirtiliyor.

Bu tür bir siper savaşında orduların ana hedefi hatta yarık açarak ilerlemek ve düşman birliklerini çembere almaktır.

Rusya bunu henüz tam olarak başaramadı ancak elindeki silah gücü ile Ukrayna birliklerini geri itmeyi başardı.

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YENİ SİLAHLAR SAVAŞIN GİDİŞATINI DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Tabi ki bu Putin'in savaşı kazandığı anlamına gelmiyor. Askeri uzmanlar Batı'dan gelecek yeni uzun menzilli silahların cepheye ulaşması ile Ukraynalıların kaybettikleri toprakların bir kısmını geri alabileceğini belirtiyor.

Her iki taraf da kazanmaları gerektiğinde ısrar ediyor. Ancak şu an için iki taraf da kaybediyor.

Zira Rusya Donbas savaşını kazansa bile Ukrayna'nın sadece bir bölümünü ele geçirmiş, savaşın ana hedefi olan hükümeti değiştirme planını rafa kaldırmış olacak.

Ukrayna ise en iyi senaryonun gerçekleşmesi ve tüm Rus birliklerini sınırlarında geri püskürttüğü durumda daha uzun savaşın mirası olan enkaza dönmüş bir Ukrayna'nın sahibi olacak.