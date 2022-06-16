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Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Çin'e flaş uyarı: Pekin'i vururuz!

#Çin#Tayvan#Dünya
Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Çine flaş uyarı: Pekini vururuz

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' konusunda uyarılarından günler sonra Tayvan'dan yanıt geldi. Tayvanlı yetkililer, başkent Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını belirtti ve 'işgali iki kere düşünün' uyarısında bulundu

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Dünyanın gözü kulağı Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'dan flaş bir uyarı geldi.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Tayvanlı yetkililer, başkent Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını iddia ederek, Çin'i ada ülkesine saldırmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğinin altını çizdiler

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'in işgal kararı alması durumunda ülkesinin Yun Feng süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceği bilgisine yer verdi.

Kun, 'Yung Fend füzeleri zaten Pekin'i vurabilir ve Tayvan'ın Pekin'e saldırma yeteneği var' dedi.

Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Çine flaş uyarı: Pekini vururuz
Tayvan ordusuna ait askeri helikopterler, 5 Ekim 2021'de, Taipei ile Pekin arasındaki artan gerilimin ortasında Ulusal Gün kutlamaları öncesinde uçuş provası yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

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ÇİN UYARMIŞTI: EZERİZ

geçtiğimiz günlerde Pekin'in, Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' konusunda uyarılarda bulunan in Savunma Bakanı Vey Fenghe sözlerine şöyle devam etmişti;

'Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız.'

'DESTEK VERENLERİN SONU İYİ OLMAYACAK'

Tayvan'ın bağımsızlığını 'çıkmaz sokak' olarak nitelendiren Çinli bakan 'Hiç kimse Çin silahlı kuvvetlerinin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir. Çin'i bölmek amacıyla Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin sonu kesinlikle iyi olmayacak' ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Çine flaş uyarı: Pekini vururuz
Halk Kurtuluş Ordusu (HKO) amfibi tankları, Tayvan'ın güneydoğusundaki Fujian eyaleti açıklarında bir adada yürütülen bir tatbikat sırasında bir plaja çıkartma yapıyor... (Fotoğraf: AFP)

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BIDEN ÇİN'İ UYARMIŞTI: ASKERİ OLARAK SAVUNURUZ

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını söylemiş ve ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda Yaptığımız taahhüt bu' demişti.

Biden'ın açıklamasına Çin'den cevap gecikmemiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 'Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir'' diyerek ABD Başkanı Biden'a uyarıda bulunmuştu.

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