Ukrayna savaşında 500’üncü gün: Zelenski sembol adaya çıktı

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İstanbul’da önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin dün savaşın sembol yerlerinden olan Karadeniz’deki Yılan Adası’nda çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Savaşta 500’üncü gün geride kalırken Zelenski, “Kurtuluş savaşımız devam ediyor. Ukrayna zaferinin simgesi adadan halka ve kahraman askerlerimize sesleniyorum. Zafer mutlaka bizim olacak” dedi.

ZELENSKİ İSTANBUL’DAYDI

Dün video yayınlandığında Zelenski’nin Türkiye ziyareti sürüyordu. Videoda güneş doğmadan sürat teknesiyle Ukrayna’nın Odessa kenti açıklarındaki Yılan Adası’na doğru yola çıktığı görülen Volodimir Zelenski’ye askeri istihbarat Başkanı Kiril Budanov ve Kançelarya şefi Andrey Yermak eşlik ediyor. Komando timi korumasında adaya çıkan Zelenski’nin yaklaşık bir saat süren ziyaretinde çelik yelek giymesi dikkat çekti.

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RUSLAR ELE GEÇİRMİŞTİ

Yılan adasının Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinde ayrı bir yeri var. Ruslar, bu stratejik adadaki Ukrayna askerlerine teslim olması çağrısında bulunduğunda küfürlü yanıt almıştı. Daha sonra Ruslar adayı ele geçirip Ukraynalı askerleri esir almıştı. Ukrayna askerlerinin 30 Temmuz 2022’de adayı geri alması Kiev’e moral olmuştu.Adaya dikilen anıta çiçek bırakan Zelenski, “Bu anlamlı günde halkımıza buradan seslenmek istedim. Ada zaferimizin simgesidir. İlhakçı düşmana karşı verdiğimiz mücadelenin 500’üncü gününde tüm askerlerimize, güvenlik servisi elemanlarımıza, sınır muhafızlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Zafer mutlaka bizim olacak” dedi.

9500 SİVİL ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler de savaşta 500 günün geride kalması dolayısıyla yayınladığı raporda 500’ü çocuk 9500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Raporda ayrıca yine kayda geçen resmi verilere göre 16 bin sivilin yaralandığı da kaydedildi. Gerçekte ilan edilen bu sayının iki veya üçle çarpılması gerektiği belirtiliyor.

SAVAŞ SÜRÜYOR

Rusya’nın Ukrayna içlerine füze ve insansız hava aracı saldırıları hariç tutulduğunda savaş şu anda ülkenin doğusu ve güneyinde Lugansk, Donetsk, Zaporojye ve Herson bölgelerinde devam ediyor. Rus kuvvetleri, Lugansk bölgesinin yüzde 95’ini, Donetsk bölgesinin yüzde 56’sını, Zaporojye bölgesinin yüzde 67’sini ve Herson bölgesinin yüzde 88’ini kontrolü altında tutuyor. Ukrayna genelinde Rusya’nın işgal altında tuttuğu toprakların oranı yüzde 18 civarında. Günümüzde en şiddetli çatışmalar Donesk ve Zaporojye bölgelerinde yaşanıyor.

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AZOV KOMUTANLARI UKRAYNA’YA DÖNDÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’de bulunan 5 Azov Taburu komutanının ülkelerine döndüğünü açıkladı. Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı evimize getiriyoruz. Ukraynalı askerler Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha. Sonunda akrabalarının yanında olacaklar” ifadelerini kullandı. Mariupol kentindeki Azovstal çelik fabrikası, 2022’de 3 ay boyunca Rus kuşatması altında kalmıştı. Fabrikaya sığınan siviller Birleşmiş Milletler’nin girişimleriyle tahliye edilmiş, rehin kalan 2000’den fazla Azov taburu askeri ise 2022 Mayıs ayı ortalarında Rus güçlerine teslim olmuştu. Teslim olan askerlerden bazıları, eylül ayında Ankara’nın diplomatik çabalarıyla gerçekleşen esir takası sonucunda Türkiye’ye getirilmişti.

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Zelenski, Azovstal komutanlarıyla uçakta çektirdiği fotoğrafını Ukraynaca “ev” ifadesiyle Twitter hesabından paylaştı.

Öte yandan Rus haber ajansı RIA’ya konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Azov komutanlarının savaş bitene dek Türkiye’de kalması gerektiğini belirterek “Kimse Ukrayna’ya gideceklerine dair bizi bilgilendirmedi” dedi. Peskov, “Azov liderlerinin Ukrayna’ya dönüşü, mevcut anlaşmaların şartlarının doğrudan ihlalinden başka bir şey değildir. Ve bu durumda hem Ukrayna hem de Türk tarafı şartları ihlal etmiştir” ifadelerini kullandı.