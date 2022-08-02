Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Tayvan'dan flaş iddia! Bu haber sonrası savaş jetleri havalandı

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna savaşında. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin olası ziyareti ile ilgili Tayvan'dan yeni bir açıklama geldi.

CNN International'da yer alan habere göre, Üst düzey bir Tayvanlı hükümet yetkilisi ve bir ABD yetkilisine göre, Pelosi'nin Asya gezisinin bir parçası olarak Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Asya turunun ilk resmi durağı için Pazartesi günü Singapur'a gelen Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti bölgedeki gerilimin zirve yapmasına neden oldu.

Tayvan’ı ayrı bir ülke olarak tanımayan Çin böylesi bir ziyaretin 'ciddi sonuçları olacağı' uyarısında bulunmuş, Tayvan Boğazı’nda bir dizi askeri tatbikat ilan etmişti.

SAVAŞ JETLERİ HAVALANDI!

Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken Çin'den yine gözdağı gibi bir hamle geldi. Pekin yönetimi çıkan haberler sonrası savaş uçaklarına havalanın emri verdi.

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Financial Times'ta yer alan habere göre, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi veren Tayvanlı bir yetkili, Salı sabahı çok sayıda Çin savaş uçağının Tayvan Boğazı'nda uçuş yaptığını duyurdu.

Çin ordusunun bölgedeki birliklerini yüksek alarm durumuna geçirdiği de gelen bilgiler arasında.

Dış basında geniş yer bulan bu gelişme ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Tayvan’ı 25 yıldır Amerikalı üst düzey bir yetkili ziyaret etmiyor. Pelosi’nin (solda) turu resmi olarak Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya’yı kapsıyor. (Fotoğraf:AP)

'PELOSİ'NİN UÇAĞINI DÜŞÜREBİLİRİZ'

Pelosi’nin muhtemel Tayvan ziyareti sosyal medyada da geniş yer tutmuştu.

İktidardaki Komünist Parti’nin yayın organlarından Global Times’in eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi’nin uçağına müdahale edebileceğini belirtmişti.

Gazeteci Hu, ‘Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi’nin uçağını düşürmeleri bence uygun’ ifadelerini kullanmış, Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıklamıştı.

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Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin’e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin’e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı’na giderek, 'Çin’de demokrasi için ölenlerin anısına' yazılı siyah bir pankart açmıştı.

Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.