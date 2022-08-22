Ukrayna savaşı bitmeden yeni korku… Yıllardır böylesi görülmedi: Kuzey’e karşı ABD ve Güney Kore’den dev tatbikat!

Haberin Devamı

Dünya, bir kez daha kutuplara ayrılırken yıllardır arasında ihtilaf bulunan ülkeler birer birer sıcak çatışma gerilimi yaşamaya başladı.

'Düşman' kardeşi Güney Kore ve elbette ABD ile kanlı bıçaklı olan Kuzey Kore, mevcut gerilimi tetikleyecek açıklamalar yapmaya devam ederken, geçen hafta iki füze denemesi daha yaptı.

Bunun hemen ardından geleceği konuşulan ABD ve Güney Kore’nin, son yıllardaki en büyük ortak askeri tatbikatları da ivedilikle başlatıldı.

YILLARDIR GÖRÜLMEYEN DEV TATBİKAT

Ulchi Özgürlük Kalkanı olarak bilinen bu tatbikatlar, müttefiklerin bazı düzenli tatbikatları iptal ettikten ve nükleer görüşmeleri kolaylaştırmak için küçük tatbikatlar düzenlemesinin ardından geldi.

Öte yandan bu tatbikatlar, iki ülke Covid-19 salgını nedeniyle duran geniş çaplı eğitimi yeniden başlatma kararlılığının bir işareti olarak görülüyor.

Haberin Devamı

Operasyonun detayları açıklanmadı, ancak geçmiş tatbikatlarda on binlerce asker ve çok sayıda uçak savaş gemisi ve tank yer aldı.

Bildirildiğine göre, simüle edilmiş ortak saldırılar, cephe hattında silah ve yakıt takviyesi ve kitle imha silahlarının kaldırılmasını içerecek.

İki ordu ortak bir açıklamada, tatbikatların geçen yıl artan Kuzey Kore füze testlerinin hacmi ve ölçeğine bir yanıt olduğunu söyledi.

Her iki ülke de birleşik askeri tatbikatların ve eğitimin kapsamını ve ölçeğini genişletmeyi taahhüt ederek, Ulchi Özgürlük Kalkanı'nın 'birleşik hazırlığı destekleyeceğini' eklediler. Güney Kore'nin yeni lideri Yoon Suk-yeol, Kuzey'e karşı 'daha sert' olma sözü vermişti

KUZEY'DEN ÖFKE DOLU BİR KARŞILIK BEKLENİYOR

Bu güç gösterisine Pyongyang'dan öfkeli bir tepki verilmesi bekleniyor.

Kuzey Kore, 2017'den bu yana tam menzilli ilk kıtalararası balistik füze fırlatması da dahil olmak üzere füze testlerine yeniden başladı ve yedinci nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlandığına dair spekülasyonlar artıyor.

Haberin Devamı

ABD, Kuzey'in bir nükleer cihazı test etmesi durumunda, teorik olarak taktik nükleer silahları içerebilecek stratejik varlıkları konuşlandırmayı düşüneceğini söyledi.

Güney Kore'nin yeni Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, mayıs ayında göreve başladı ve Kuzey Kore provokasyonlarına karşı askeri tatbikatları 'normalleştirmeyi' ve ülkesinin Kuzey'e karşı savunmasını güçlendirmeyi de içeren daha sert bir yönetim sözü verdi.

Müttefikler saha tatbikatlarını bir Kuzey Kore saldırısına tepkilerini planlamak için tasarlandıklarında ısrar ederken, Pyongyang rutin olarak, tatbikatları bir işgal provası olarak kınadı ve geçmişte de bu tür durumlarda füze fırlatmalarıyla karşılık vermişti.

Haberin Devamı

Tatbikatlar 1 Eylül'de sona erecek. ABD-Güney Kore ortak tatbikatının detayları tam olarak paylaşılmadı

KUZEY KORE NÜKLEERDEN VAZGEÇMEYECEK

Yakın zamana kadar koronavirüs salgınını kontrol altına almaya odaklanmış görünen Kim Jong-un, nükleer programlar konusunda her zaman kararlı.

Kuzey Kore lideri, ülkesinin ABD ve Kuzey Kore ile herhangi bir savaşta nükleer kapasitesini 'harekete geçirmeye hazır' olduğunu söylüyor ve “Nükleer silahlarımızı düşman ABD için caydırıcıdır.” diyor.