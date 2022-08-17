Son dakika: Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Kuzey Kore'den tansiyonu artıracak adım

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Ukrayna'daki savaş son sürat devam ediyor. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir çatışma ihtimali bulunuyor.

Çin - Tayvan gerilimi devam ederken Kore Yarımadası'nda da tansiyon zirve yapmış durumda.

ABD ve Güney Kore, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore’ye karşı önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmek için geri sayıma geçti.

Washington ve Seul tatbikatı 'savunma' olarak nitelendirirken, bunu 'işgal provası' olarak tanımlayan ve nükleer silah ile füze denemelerini meşru kılmaya çalışan Kuzey Kore'den beklenen adım geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Kuzey Kore sabahın erken saatlerinde batı kıyısı açıklarında denize doğru iki seyir füzesi ateşledi.

Güney Kore askeri kaynakları, Kuzey Kore'nin Onchon County'nin batı kıyılarından iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin uçuş mesafesi gibi ayrıntılar hakkında analizler yaptığı da belirtildi.

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Sabah 08.25'de 'acil' kodu ile verilen haber Güney Koreli askeri yetkililere dayandırılırken bu gelişme sonrası bölgedeki tansiyon yeniden zirve yaptı.

Söz konusu hamle 'Kuzey Kore'den füzeli uyarı' şeklinde yorumlanırken henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

'FÜZE DENEMELERİ MEŞRU'

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir düşünce kuruluşu olan Silahsızlanma ve Barış Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Choe Jin, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'ABD ve müttefikleri bizimle askeri bir çatışmaya girmeyi seçerlerse güvenlik açısından benzeri görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalacaklar'

22 Ağustos-1 Eylül arasında Güney Kore'de “Ulchi Özgürlük Kalkanı” adı altında düzenlenecek olan yaz tatbikatında uçak, savaş gemileri, tanklar ve on binlerce askerin yer alacağı belirtiliyor.

Choe, Kuzey Kore'nin füze testlerinin ülkeyi savunmak için meşru olduğunu ifade ederek ABD ve Güney Kore'nin füze testlerini 'çifte standart' olarak nitelendirmişti.

KİM AÇIK AÇIK UYARMIŞTI

Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da geçtiğimiz haftalarda dünyaya meydan okumuştu.

Kim, Güney Kore ve ABD kaynaklı bir tehdit karşısında ülkesinin Nükleer savaş caydırıcılığını harekete geçirmeye ve askeri saldırılara karşı koymaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

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Kuzey Kore lideri bunun için gerekli her adımın atılacağının altını çizmişti.

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