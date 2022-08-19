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‘Gölge lider’ geri döndü… Kim Jong’un kız kardeşinden Güney Kore’ye ağza alınmayacak hareketler!

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#KUZEY KORE#Kim Yo-Jong#Güney Kore
‘Gölge lider’ geri döndü… Kim Jong’un kız kardeşinden Güney Kore’ye ağza alınmayacak hareketler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 15:25

Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki ilişkiler düzelmek bir yana giderek bozulmaya devam ediyor. ‘Düşman’ kardeşler olarak adlandırılan iki ülke arasındaki ipler bir kez daha; bu sefer de Kim Jong-un’un kız kardeşi olan ve Kuzey Kore’nin gelecekteki lideri olacağına kesin gözüyle bakılan Kim Yo-jong’un sözleri nedeniyle gerildi.

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Kuzey Kore ve Güney Kore bir kez daha karşı karşıya gelirken, ABD’ye yakın duran Güney ile Rusya’ya yakın duran Kuzey’in yaşayabileceği bir çatışma ihtimali herkesi korkuttu.

Abisinden bile sert bir mizaca sahip olmasıyla tanınan Kim Yo-jong’un Güney Kore ve ülkenin devlet başkanı için sarf ettiği sözler yenir yutulur cinsten değil.

İki ülke arasındaki yardım tartışmaları yüzünden yaşanan gerginlik bu kez zaten neredeyse yok gibi olan ilişkileri tamamen koparabilir.

‘Gölge lider’ geri döndü… Kim Jong’un kız kardeşinden Güney Kore’ye ağza alınmayacak hareketler
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KAVGA YARDIM TEKLİFİ YÜZÜNDEN ÇIKTI

Güney Kore, Kuzey Kore’ye, nükleer silah programından vazgeçmesi karşılığında gıda, enerji ve altyapı yardımı yapabileceğini iletmişti.

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Bulduğu her fırsatta sahip olduğu nükleer silahları gözdağı verircesine sergilemeyi çok seven Kuzey tarafından bu teklife çok sert bir yanıt geldi.

Kim Jong-un'un kız kardeşi bu yardım tartışmalarının yaşandığı sırada 'basit' diye nitelendirdiği Güney Kore cumhurbaşkanına 'çenesini kapatmasını' söyledi.

‘Gölge lider’ geri döndü… Kim Jong’un kız kardeşinden Güney Kore’ye ağza alınmayacak hareketler
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NÜKLEERDEN VAZGEÇMEK KARŞILIĞINDA HER TÜRLÜ YARDIMI SUNDULAR

Kim Yo-jong, görevdeki ilk 100 gününü kutlamak için bu hafta başında Güney Kore’ni yeni devlet başkanı Yoon Suk-yeol'un nükleer silahsızlanma karşılığında ekonomik yardım önermesini ‘aptalca’ buldu ve ateş püskürdü.

Kardeş Kim, devlet haber ajansı KCNA tarafından yayınlanan bir açıklamada, Pyongyang'ın teklife ilk resmi yanıtı olarak "Bu kişinin çenesini kapatması daha uygun olurdu" dedi.

Güney Kore lideri Yoon’un Kuzey Kore'nin silah programını ticaret iş birliğiyle değiştireceğine inanmak gerçekten basit ve çocukça" diyen Kim Yo-jong "Kimse kaderini mısır keki için değiş tokuş edemez." ifadesini kullandı.

‘Gölge lider’ geri döndü… Kim Jong’un kız kardeşinden Güney Kore’ye ağza alınmayacak hareketler
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FÜZE DENEMESİYLE İLGİLİ OLARAK DALGA GEÇTİ

Kim Yo ayrıca Güney Kore ve ABD'nin Kuzey'in füze faaliyetlerini izleme kapasiteleriyle alay ederek, bu hafta iki şüpheli seyir füzesinin batı kıyısına yakın Anju şehrinden fırlatıldığını doğruladı.

Güney Kore, füzelerin fırlatıldığını bildirmiş ancak füzelerin yetenekleri hakkında kamuoyuna bir analiz yapmamıştı.

Kim Yo-jong "Eğer füzelerin verileri ve uçuş yörüngesi biliniyorsa, Güney, buna çok şaşıracak ve korkacak" dedi.

Kuzey ve Güney arasındaki barış görüşmeleri 2019'da bozuldu ve o zamandan beri gerginlikler giderek artıyor.

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