Ukrayna savaşı bitmeden yeni gerilim! Rusya-Japonya arasında tansiyon yükseliyor

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İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler Birliği'nin ilhak ettiği Japonya'nın Pasifik Okyanusu ile Ohotsk Denizi'ni birbirinden ayıran yaklaşık 1300 kilometre boyunca uzanan Kuril adaları nedeniyle Rusya-Japonya arasında yürütülen barış müzakereleri tamamen çöktü.

YAPTIRIM KARARI SONRASI RUSYA ASKIYA ALDI

Rusya'nın ele geçirdiği dört adadan vazgeçmeyi reddetmesi uzun süredir yürütülen müzakerelerde en büyük engeldi ancak Ukrayna Savaşı'nın başlaması iki ülke arasındaki dengeleri tamamen değiştirdi.



Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin/AP

Japonya, ABD ve Batı'nın Ukrayna savaşı sonrası başlattığı sert yaptırımlara katılmakla kalmayıp Rusya'ya ek yaptırım uygulayacağını açıklamıştı. Japonya'nın hamlesi sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın düşmanca tek taraflı yaptırımlara başvurduğunu belirterek "Rus tarafı, mevcut koşullarda Rusya’nın çıkarlarına zarar vermeye çalışan ve düşmanca pozisyon alan bir devletle ikili ilişkilere yönelik temel bir belgenin imzalanmasının müzakere edilmesinin imkansızlığı nedeniyle Japonya ile barış anlaşması müzakerelerine devam etme niyetinde değildir.” açıklamasında bulunmuştu.

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GERİLİME TUZ BİBER OLAN TATBİKAT

Müzakereleri askıya almakla yetinmeyen Rusya yönetimi Japonya’yı "dost olmayan ülke" listesine ekledi ve Tokyo'ya 'gözdağı' vermek için yeni bir adım attı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları çevresindeki bölgede yeni bir askeri tatbikata başladığı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya'nın Etorofu ve Kunashiri olarak adlandırdığı 2 adadaki tatbikatlara bini aşkın asker ve 200 askeri aracın katıldığı kaydedildi. Tatbikat çerçevesinde birliklerin tanksavar füzeleri fırlatma prosedürlerini uyguladığı ve topçu bataryalarının hedeflerini bulmasını sağlayan son teknoloji insansız hava araçlarını test ettiği ifade edildi. Matua Adası'nda yapılan ayrı bir tatbikatta ise muhtemel düşman çıkarması senaryosu altında Bastion adlı bir karadan gemiye füze sisteminin denendiği açıklandı.



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CNN bugün konuya ilişkin yazdığı bir analizde 'Rusya ve Japonya resmen savaşta' ifadelerini kullanırken analizi kaleme alan Richard Galant, 'Putin bitmeyecek bir savaşa mı bel bağladı?' sorusunu sordu.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Japonya'nın Kuzey Toprakları sorununu çözme ve bir barış anlaşması imzalama konusundaki temel tutumunun değişmediğini belirtirken Rusya'nın peş peşe attığı adımlara Japonya henüz bir cevap vermiş değil.

JAPON MEDYASI: RUSYA İLE GERİLİM YÜKSELSE DE ASIL TEHDİT HALA ÇİN

Japon medyasında Kuril adalarının Putin için giderek daha cazip hale geldiğine dikkat çekilirken, "Rusya ile gerilimin yeniden canlanmasına rağmen, Çin'den gelen tehditler Tokyo'nun en önemli güvenlik önceliği olmaya devam ediyor. Rus provokasyonları Savunma Bakanlığı için bir baş ağrısı olsa da, asıl tehdit Moskova'nın askeri çabalarını Pekin'inkilerle koordine etmesi." ifadesi yer aldı.



Gözler bölgeden gelecek yeni açıklamalara çevrilmişken, iki ülke arasında tırmanan yüksek gerilim gelecek günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olacak gibi görünüyor.