Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya büyük bir saldırıya hazırlanıyor

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Sözcü Yuriy Ihnat 30 Kasım'da Ukrayna ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Saratov Oblastı'ndaki Engels askeri havalimanında uçak sayısını artırdığını, bu hareketliliğin Ukrayna'daki saldırıları artırma amaçlı olabileceğini söyledi.

Sözcü İhnat, Rus uçaklarının sayısının, stratejik bombardıman uçaklarının fırlatması için kalan füze sayısının daha önemli olduğunu gündeme taşıyarak, Rusya’nın elinde çok fazla stratejik füzesinin kalmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya’nın tekrar füze saldırılarına hazırlandığını belirterek, zor günlerin yaklaştığını ifade etmişti. Ukrayna Kaynaklarına göre Rusya, savaş başından bu yana 16.000 füze ve topçu saldırısı gerçekleştirdi.

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ZELENSKY ENDİŞELİ

Moskova'nın elindeki füzeler bitene kadar, kritik altyapı tesislerini hedef almayı bırakmayacağını söyleyen Zelenskiy, Ukrayna halkına uyarılarda bulunmuştu. Gelecek haftaların soğuk ve karanlık bir havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu bir gerçek gibi biliyoruz. Füzelere sahip oldukları sürece, maalesef sakinleşmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Savunma kuvvetlerinin ve tüm ülkenin saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Tüm senaryoları, partnerlerimizle birlikle ele alıyoruz. Birliğimiz bunlara hazır olmalı. Hafta boyunca, hava alarmlarına dikkat edin. Birbirimize yardım ederek, savaşı bile atlatacağız. Bu savaş, Rusya'nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi" demişti.