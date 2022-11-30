Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya büyük bir saldırıya hazırlanıyor

Güncelleme Tarihi:

#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ
Ukrayna Hava Kuvvetleri: Rusya büyük bir saldırıya hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 17:10

Rusya’nın Ukrayna’daki hava saldırıları son günlerde azalma göstermişti. İngiliz istihbarat raporları Rusya’nın elinde yeterince fazla füze kalmamasından dolayı saldırıları azalttığı yönünde raporlar yayınlamıştı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuriy İhnat yaptığı açıklamada, Rusya’nın yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Haberin Devamı

Sözcü Yuriy Ihnat 30 Kasım'da Ukrayna ulusal televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Saratov Oblastı'ndaki Engels askeri havalimanında uçak sayısını artırdığını, bu hareketliliğin Ukrayna'daki saldırıları artırma amaçlı olabileceğini söyledi.

Sözcü İhnat, Rus uçaklarının sayısının, stratejik bombardıman uçaklarının fırlatması için kalan füze sayısının daha önemli olduğunu gündeme taşıyarak, Rusya’nın elinde çok fazla stratejik füzesinin kalmadığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya’nın tekrar füze saldırılarına hazırlandığını belirterek, zor günlerin yaklaştığını ifade etmişti. Ukrayna Kaynaklarına göre Rusya, savaş başından bu yana 16.000 füze ve topçu saldırısı gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

ZELENSKY ENDİŞELİ

Moskova'nın elindeki füzeler bitene kadar, kritik altyapı tesislerini hedef almayı bırakmayacağını söyleyen Zelenskiy, Ukrayna halkına uyarılarda bulunmuştu. Gelecek haftaların soğuk ve karanlık bir havanın etkili olmasının beklendiğini belirten Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz. Bunu bir gerçek gibi biliyoruz. Füzelere sahip oldukları sürece, maalesef sakinleşmeyecekler" ifadelerini kullandı.

Savunma kuvvetlerinin ve tüm ülkenin saldırı ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Tüm senaryoları, partnerlerimizle birlikle ele alıyoruz. Birliğimiz bunlara hazır olmalı. Hafta boyunca, hava alarmlarına dikkat edin. Birbirimize yardım ederek, savaşı bile atlatacağız. Bu savaş, Rusya'nın soğuğu insanlara karşı kullanma girişimi" demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#UKRAYNA#SAVAŞ

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı
DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli

DOSYA | Diş beyazlatmak ne kadar güvenli?

#Diş Sağlığı
İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı

İran ve ABD karşı karşıya | Bir maçtan çok daha fazlası: 24 yıl önce neler yaşanmıştı?

#2022 Dünya Kupası