Ukrayna halkı Rusya'yı protesto etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı Altın yastıkaltından böyle çıkacakSon dakika... Detayları Bakan Nebati açıkladı! Altın yastıkaltından böyle çıkacak!#Altın
Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...Uzman isimler yeni paketi değerlendirdi! İş dünyasından ilk tepki: Çok olumlu olacak...#Yeni Ekonomi Paketi
Giresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı İsmail Kartala direndi, hastaneye götürüldüGiresunspor-Fenerbahçe maçında Serdar Dursun sakatlandı! İsmail Kartal'a direndi, hastaneye götürüldü#Fenerbahçe
Gerilimin doruğunda kritik temas Dünyanın beklediği görüşme başladıGerilimin doruğunda kritik temas! Dünyanın beklediği görüşme başladı#Putin
Rusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyızRusya-Ukrayna krizi... Bakan Çavuşoğlu: Tansiyonu düşürücü adımlar atmalıyız#Çavuşoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğandan KDV müjdesiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan KDV müjdesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte yeni destek paketleri Altın ekonomiye kazandırılacakİşte yeni destek paketleri! Altın ekonomiye kazandırılacak#Nureddin Nebati
Ağır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladıAğır hasta sayısında dikkat çeken ayrıntı! Bakan Koca tabloyu paylaşırken açıkladı#Koronavirüs
Canlı | Galatasaray-Kayserispor maçında tempo yüksek Skor...Canlı | Galatasaray-Kayserispor maçında tempo yüksek! Skor...#Galatasaray
Erdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacakErdoğan BAE basınına yazdı: İşbirliğimizin artması bölgemize olumlu yansıyacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe Giresunda geri döndüFenerbahçe Giresun'da geri döndü!#Giresunspor
Herkesin korktuğu süreç başladı Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...Herkesin korktuğu süreç başladı! Peş peşe kritik kararlar: ABD, Almanya, Belçika...#RUSYA
100 yıl önce de bitiyor sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı100 yıl önce de 'bitiyor' sanılmıştı... 1918 gribi sırasında neler yaşanmıştı?#1918 Gribi
Ünlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememişÜnlü oyuncu dede olduğunu bir buçuk yıl sonra öğrenmiş: Korkudan söyleyememiş#Billy Bob Thornton
Hesabından para çekildi iddiasına yanıt'Hesabından para çekildi' iddiasına yanıt #Fatma Girik
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna halkı Rusya'yı protesto etti

#Ukrayna#Rusya#Protesto
Ukrayna halkı Rusyayı protesto etti

Ukrayna’nın başkent Kiev’de toplanan halk, Rusya işgaline karşı Ukrayna İçin Birlik Marşı adı verilen bir gösteri düzenledi. Gösteride Rusya aleyhine sloganlar atılırken eski Sovyetler Birliği askeri Vasiliy, Rusya’nın işgali yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gösteriye katılan Vasiliy verdiği röportajda, Türkiye’nin yanlarında olmalarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek İnsansız Hava Aracı Bayraktarlar için minnettar olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Açıklamalarında işgal edilen Ukrayna topraklarını geri isteyen eski asker Vasiliy, "Bugün Ukrayna’nın özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak isteyenler buradaydı. Kremlin ve komşu ülkeler eğer ülkemizi işgal etmeyi denerlerse onları ülkelerine geri gönderileceklerini göstermek için buradaydılar. Ukrayna Çeçenistan değil. En iyisi barışçıl ve dostça yaşamak. Kırım’ı bize geri verin. Minsk Anlaşmalarını öne sürerek bizi aptal yerine koymayın. Bu topraklar için 7 dünya imparatorluğu savaştı ancak artık onlar yok biz varız. Ülkemize saldırmadan önce düşünün" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ"

Türkiye’nin yaptığı siyasi ve askeri desteğin farkında olduklarını belirten Vasiliy, "Güney komşumuz olan Türkiye’ye minnettarız. Öncelikle manevi desteğiniz için minnettarız daha sonra da Bayraktarlar için minnettarız. Bugün bizimle beraber buradasınız ve bu olaylara duyarsız kalmadığınız yüz ifadelerinizden belli" dedi.

Eylemci, 1991 yılında Sovyetler yıkıldığın Beyaz Saray’da görevli olduğunu belirterek, "Rusya’nın oluşturdukları atmosferden kurtulmanın tek çıkış yolu tövbe etmek. Tövbe edin derken haksız olduğunuzu kabul edin. Maddi manevi özür dileyin ve çaldıklarınızı geri iade edin. Üstelik sadece bize de değil Moldovalılara Gürcistanlılara ve Azerbaycanlılara iade edin. Vicdanlarınıza göre yaşayın ve bize yaşamayı öğretmeyi değil bizden yaşamayı öğrenin. Putin’e ve hepsine söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ukrayna halkı Rusyayı protesto etti



Gösteriye katılan diğer bir eylemci verdiği röportajda, “Ukrayna bir demokrasi ülkesi. İnanıyorum ki demokratik batılı ülkelerin yardımı ile Rusya'yı durdurabiliriz. Bazen hayal ediyorum. Putin olmasaydı belki Rusya da demokratik bir ülke olabilirdi. Bu yakında olabilecek gibi durmuyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya karşı tekrar bir zafer kazanılacağını belirten diğer bir eylemci, “Kiev'de yaşıyorum ve buraya herkese Ukraynalıların kendini savunabileceğini göstermeye geldim. Rusya'ya karşı 17. Yüzyılda güzel bir zafer kazandık ve bunu tekrarlayabiliriz. Savaşabiliriz ve Rusya asla ülkemizi alamayacak” dedi.

Haberin Devamı

“PUTİN RUSYA’YI KARIŞTIRIYOR”

Gösteriye katılan bir diğer vatandaş ise verdiği röportajda, “Biliyorsunuz Putin Rusya'yı karıştırıyor. Ukrayna’yı işgal etmek istiyor. Bunu istemiyoruz. Ve bugün vatandaşlar savaş istemediğimizi fakat savaşabileceğimizi ifade etmek için bu eyleme katıldı.

Ukraynalı vatandaşların, Rusya'nın tekrar Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda direneceğini göstermek için gösteriye geldiğini belirten bir diğer vatandaş ise “ Bugün Ukraynalı vatanseverler, birlik olduğumuzu ve Ukraynalıların Rusya'nın tekrar Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda direneceğini göstermek için "Ukrayna için birlik yürüyüşü" adlı bu gösteriye geldi. Bu gösteri ile ülkemizi savunmak için tüm tartışmalarımızı unutmaya hazır olduğumuzu göstermek istedik. Belki de Ukraynalılar Rusya işgaline karşı çok panik yapmıyor olabilir. Panik yapmadığımız fakat her senaryoya hazırlıklı olduğumuz bir durum var. Bu nedenle bu kadar sakin ve hazırlıklıyız” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Rusya#Protesto

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası

BAKMADAN GEÇME!

Geri gelir mi Pusuda bekleyen tehlike Delta Kendini yer altına attı...

Geri gelir mi? Pusuda bekleyen tehlike Delta! 'Kendini yer altına attı...'

#Koronavirüs
Harvardı ikiye bölen taciz davası Suçlamalar çok ciddi...

Harvard'ı ikiye bölen taciz davası! Suçlamalar çok ciddi...

#Harvard Üniversitesi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası