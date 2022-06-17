Ukrayna duyurdu: Önemli belgeler ele geçirdik, bir numaralı hedefimiz Kırım Köprüsü

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Rusya-Ukrayna savaşında 3 ay geride kalırken Moskova ve Kiev'den gelen mesajların tonu sertleşmeye başladı.

BİR NUMARALI HEDEF KIRIM KÖPRÜSÜ

Ukrayna, eline uygun silahların geçmesi durumunda bir numaralı hedefinin Kırım Köprüsü olacağını açıkladı.

Kerç Boğazı'na kurulan 'Kırım Köprüsü'nün yapımı Rusya'ya milyarlarca dolara mal oldu ve Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprü Moskova açısından stratejik öneme sahip. Köprü 19 km uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun köprüsü olarak biliniyor.

GÖBEK BAĞINI KOPARMAK ZORUNDAYIZ

Ukraynalı General Dmytro Marchenko, 'Kırım Köprüsü'nün bir numaralı hedef olduğunu belirttiği açıklamasında Moskova'nın köprüyü Ukrayna'ya askeri malzeme taşımak için kullandığına dikkat çekti ve "Rus takviyelerini kesmek için bu göbek bağını koparmak zorundayız" dedi.

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Ukrayna'nın parçası olan Kırım Yarımadası 2014'te yapılan bir referandumun ardından Rusya tarafından ilhak edilmişti. Kırım, Ukrayna'da Rusça konuşanların çoğunlukta olduğu tek bölgeydi. 1954'te Sovyetler Birliği tarafından Ukrayna'ya verilen bölgede, Rusların yanı sıra Ukraynalılar ve Kırım Tatarları da yaşıyor.

UKRAYNA: ÖNEMLİ BELGELERE ULAŞTIK

Rusya'da Kırım Köprüsü'nün güvenliğinin Putin'in güvencesinin altında olduğu konuşuluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada Rus askerlerinin köprü üzerinde tam kontrole sahip olduğunu vurguladı ancak Ukraynalı yetkililer köprüyle ilgili önemli belgelere ulaştıklarını iddia ediyor.

Ukrayna askeri istihbaratının ele geçirdiğini iddia ettiği 300 sayfalık belgelerin gerçekliğinin hemen tespit edilmesi şuan için mümkün değil ancak belgede özellikle arazi, yol yüzeyi, köprü ayakları, heyelan önleyici yapılar, giriş çıkışlar ve kompleksin tüm altyapısı hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı bildiriliyor.



Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kiev'in köprüyü hedef alma planlarından haberdar olduklarını belirterek köprüyle ilgili tüm güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Moskova, milyarlarca dolar harcadıkları köprüye herhangi bir saldırı olması halinde Kiev'i bombalayacaklarını açıklayarak Ukrayna'yı açık açık tehdit etti.

ABD 'RUS HEDEFLERİNDE KULLANILMAYACAK' DEMİŞTİ

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Birçok Batılı lider, Kiev'in Rusya'ya karşı misilleme saldırıları başlatabileceğinden ve bunun da potansiyel olarak daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceğinden korktukları için Ukrayna'ya uzun menzilli topçu göndermekten çekiniyordu.

Bu çekinceyi ilk kıran ABD oldu ve bu ayın başlarında çok fırlatmalı roket sistemlerinin Ukrayna'ya gönderileceğini duyurdu. ABD'li yetkililer Kiev'in söz konusu silahları Rusya'daki hedeflere karşı kullanmayacağına dair güvence verdiğini iddia etse de Ukrayna'dan gelen açıklamalar hazırlıkların çoktan başladığını ortaya koyuyor.



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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ABD tarafından gönderilen silahların, Kırım ve Donbass’ta dahil olmak üzere Rusya tarafından işgal edilen toprakların yeniden Ukrayna’nın kontrolüne geçmesine yardımcı olacağını belirterek “Kırım dahil tüm topraklarımızı özgürleştireceğiz. Kırım, Ukrayna toprağı olduğu için Ukrayna için stratejik bir hedeftir. Fakat adım adım ilerleyeceğiz” dedi.

STRATEJİK ADIMLAR GÜNDEMDE

İlk adımda, Rus kuvvetlerine karşı daha fazla kaybı önlemek için sahadaki durumun istikrara kavuşturulacağını söyleyen Reznikov, ikinci adımda ise Rus kuvvetlerinin 24 Şubat’tan önceki konumlarına geri gönderileceğini bildirdi.

Reznikov üçüncü adımda Ukrayna’nın, ortaklarıyla "Kırım da dahil olmak üzere bölgelerin nasıl kurtarılacağı" konusunda görüşmeler yapacağını söyledi.

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Kırım'ı askeri yollarla geri almaya çalışmanın Rusya'yı daha fazla kışkırtıp kışkırtmayacağı sorusuna da yanıt veren Reznikov, “Bu önemli değil. Çünkü Ruslar bunu Herson’da, Zaporijya’da ve Mariupol’de görecekler. Fakat buralar Ukrayna toprağı. Kırım da ne olursa olsun Ukrayna toprağıdır” açıklamasında bulundu.