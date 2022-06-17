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İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin başındaki Amiral konuştu: Rusya aslında savaşı kaybetti!

#RUSYA#İngiltere#Ukrayna Savaşı
İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin başındaki Amiral konuştu: Rusya aslında savaşı kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 114’üncü gününü geride bırakmaya hazırlanırken cephede çatışmalar tüm sıcaklığıyla sürüyor. Öte yandan savaşın diplomatik cephesi de oldukça karmaşık. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un dün akşamki çarpıcı sözlerinin ardından İngiltere Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü.

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İngiltere savunmasının başındaki isim olan Amiral Sir Tony Radakin’in Lavrov’un dünkü sözlerinin ardından yaptığı açıklama günün en çok konuşulan haberi olacağa benziyor…

Amiral Sir Tony Radakin, Rusya'nın ağır kayıplar verdiğini, birliklerinin ve gelişmiş füzelerinin tükendiğini ve asla Ukrayna'nın tamamını ele geçiremeyeceğini söyledi.

“Bu, Rusya'nın korkunç bir hatası. Rusya asla Ukrayna'nın kontrolünü ele almayacak. Rusya savaşı stratejik olarak kaybetti.” diyen Amiral, Lavrov’a da cevap vermiş oldu.

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Donetsk üzerinde uçan Ukrayna ordusuna ait bir Su-25 jeti 

Ülkenin en yüksek rütbeli askeri yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın kara gücünün %25'ini sadece "küçük" kazanımlar için kaybettiğini ve NATO'yu güçlendirirken güçsüz kalacağını iddia etti.

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"GÜÇSÜZ KALACAKLAR"

“Rusya stratejik olarak şimdiden kaybetti. NATO daha güçlü, Finlandiya ve İsveç katılmak istiyor” diyen Radakin, Putin'in önümüzdeki haftalarda "taktik başarılar" elde edebileceğini, ancak "küçük" kazanımları, ülkesinin ordu gücünün dörtte birinin pahasına elde ettiğini ve birliklerinin ve yüksek teknolojili füzelerin tükenmekte olduğunu söyledi.

Amiral, “Rus makinesi hızla uzaklaşıyor ve her gün birkaç kilometre kazanıyor. Ve Rusya'nın güvenlik açıkları var çünkü insanları tükeniyor, yüksek teknolojili füzeleri tükeniyor. Başkan Putin, ordusunun gücünün yaklaşık %25'ini küçük bir miktar toprak ve 50.000 ölü ya da yaralı kazanmak için kullandı. Rusya başarısız.” sözlerini kullandı.

Radakin'in iddiaları, yaklaşık 600 ila 800 personelden oluşan bazı Rus tabur taktik gruplarının (BTG'ler) yalnızca 30 kadar az asker toplayabildiğini söyleyen İngiliz istihbarat raporlarını yansıtıyor.

İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin başındaki Amiral konuştu: Rusya aslında savaşı kaybetti
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Rusya Donbass'ta taktik başarı elde ediyor olsa da bu son başarılar “önemli kaynak maliyeti” ve genel harekatın tek bir bölümünde kuvvet ve ateş yoğunlaşmasıyla geldi.

İngiltere’nin istihbarat raporunda “Rusya'nın orijinal planına göre ölçüldüğünde, stratejik hedeflerin hiçbirine ulaşılamadı. Rusya'nın herhangi bir başarıyı elde etmesi için, sürekli büyük insan gücü ve teçhizat yatırımı gerekecek ve muhtemelen çok daha fazla zaman alacaktır" denildi.

LAVROV’UN ÇARPICI RÖPORTAJI

Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov dün BBC'ye bir röportaj verdi. Lavrov’un Batılı kaynaklara genellikle konuşmadığı göz önüne alındığında açıklamaların önemi de artıyor.

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Lavrov “Ukrayna'yı işgal etmedik” dedi. Dışişleri Bakanı yaşananları "Özel bir askeri operasyon ilan ettik çünkü batıya Ukrayna'yı NATO'ya sürüklemenin suç olduğunu açıklamanın kesinlikle başka bir yolu yoktu." diyerek anlattı.

İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin başındaki Amiral konuştu: Rusya aslında savaşı kaybetti
Lavrov'un dünkü açıklamaları dünyada ilk manşet

Lavrov’a BBC tarafından Ukrayna'nın Çernihiv bölgesindeki Yahidne köyünde Rus kuvvetleri tarafından sivillere karşı işlendiği iddia edilen savaş suçlarını ayrıntılandıran resmi bir BM raporuna yanıt veren Lavrov'a, bunun "Nazilerle savaşmak" olup olmadığı soruldu.

Lavrov, bu soruya cevap verirken “Bu çok yazık” dedi ve ekledi “Ancak BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, BM genel sekreteri ve diğer BM temsilcileri de dahil olmak üzere uluslararası diplomatlar Batı tarafından baskı altına alınıyor. Ve çoğu zaman batı tarafından yayılan sahte haberleri güçlendirmek için kullanılıyorlar.

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“HAYDİ ÖYLEYSE YAPSINLAR!”

Lavrov’un röportaja damga vuran sözleri ise bugün tüm gzetelerin manşetlerine taşındı:

“Rusya gıcır gıcır ve temiz değil. Rusya neyse odur. Ve kim olduğumuzu göstermekten utanmıyoruz.”

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Moskova'nın İngiltere ile ilişkilerine de değinen Lavrov, artık “manevra alanı” olduğuna inanmadığını söyledi: “Hem [Boris] Johnson hem de [Liz] Truss açıkça Rusya'yı yenmemiz gerekiyor, Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürmemiz gerekiyor diyor. Haydi öyleyse, yapsınlar!”

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#RUSYA#İngiltere#Ukrayna Savaşı

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