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Ukrayna dünyaya duyurdu... Zafer için gün sayan Rusya'ya ağır darbe

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna dünyaya duyurdu... Zafer için gün sayan Rusyaya ağır darbe

24 Şubat'ta başlayan Rusya Ukrayna savaşı bir süredir ülkenin doğusunda yoğunlaşmış durumda. Donbas'taki savaş son sürat devam ederken Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile başlayan Ukrayna Savaşı dördüncü ayında...

İki ülke tüm gücü ile Ukrayna'nın doğusunda çarpışıyor. Savaşta rüzgar bir süredir Rusya'dan yana dönmüş durumdaydı.

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Rus güçleri Ukrayna ordusunun çekilmeye zorlarken Putin'in tüm planlarını altüst eden bir gelişme yaşandı.

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UKRAYNALI VALİ DÜNYAYA DUYURDU

Luhansk Bölge Valisi Serhiy Haidai bölgedeki son gelişmelere dair dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Bölge valisi yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmalara sahne olan doğu Ukrayna'daki Severodonetsk'te Rus kuvvetlerinin toprak kaybettiği bilgisine yer verdi.

Haidai, 'Ruslar şehrin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyordu, ancak son iki gün içinde geri çekilmek zorunda kaldılar' dedi.

Ukrayna dünyaya duyurdu... Zafer için gün sayan Rusyaya ağır darbe

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HEM RUSYA HEM UKRAYNA İÇİN KİLİT ÖNEME SAHİP

Eğer Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Bölgedeki durumu 'çok zor' şeklinde özetleyen Zelenski ise her gün 100'e yakın askerin Rus saldırılarına direnirken hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı.

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RUSYA KAYIPLARINI AYLARDIR AÇIKLAMIYOR

Rusya ise bir günde 300'den fazla askerin öldürüldüğünü iddia ediyor. Rusya'nın savaştaki asker kaybı ile ilgili pek çok farklı rapor bulunuyor.

Ukrayna savaşın başından itibaren 30 binden fazla Rus askerinin öldüğünü iddia ediyor. Moskova ise konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

Ukrayna dünyaya duyurdu... Zafer için gün sayan Rusyaya ağır darbe

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular en az 317 subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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Rusya benzer bir askeri kriz ile Afganistan'ı işgal ettiğinde karşılaşmıştı.

Bölgeye Sovyet askerleri ilk olarak 24 Aralık 1979'da Sovyet lideri Leonid Brejnev'in emriyle gönderilmiş, 10 yıl süren savaşta 15 bine yakın Sovyet askeri hayatını kaybetmişti.

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

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