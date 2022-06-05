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Macron'un sözleri tartışma yarattı... Ukrayna'dan sert tepki!

#Macron#Rusya#Ukrayna
Macronun sözleri tartışma yarattı... Ukraynadan sert tepki

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde... Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise arabulucuk çağrısını yinelerken sarf ettiği sözler ile gündemde. Macron'un sözleri kısa sürede dünya gündemine birinci sıradan giriş yaparken başta Ukrayna olmak üzere çok sert tepkilere neden oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

İki ordu bölgenin kontrolü için kritik öneme sahip Severodonetsk'te ölümüne bir savaş veriyor.

Zira Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

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MACRON'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Savaşın çıkmasını engellemek için Kremlin'e giden ancak eli boş dönen Macron şimdi de 'Rusya küçük düşürülmemeli' sözü ile gündemde.

Ülke basınına konuşan Macron, Fransa'nın rolünü 'arabulucu bir güç' olarak tanımladı.

Macron açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim.'

Macronun sözleri tartışma yarattı... Ukraynadan sert tepki

Diplomatik bir çözümde rol almak için Moskova'ya giden Fransız liderin Putin ile arasındaki mesafe gündem olmuş, Fransız lider uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti. 

'PUTİN'İN BU DURUMDAN ÇIKMASI ZOR'

'Putin'in, halkı, kendisi ve tarih için temel ve tarihi bir hata yaptığını düşünüyorum' diyen Macron, Putin'in kendisini izole ettiğini ve bu durumdan çıkmasının zor olduğunu söyledi.

Arabulucuk görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron'un açıklaması ters tepti

UKRAYNA'DAN SERT TEPKİ

Macron'un bu sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Macron'un sözlerine tepki gösterdi.

Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Kuleba, 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' dedi.

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'MÜZAKERE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?' SORUSUNA YANIT

Ukrayna cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak, Macron'un yaptığı arabuluculuk yorumları sorulduğunda, askerleri 'Ukrayna sınırlarına mümkün olduğunca geriye itilene kadar' Rusya ile 'müzakerelere devam etmenin bir anlamı olmadığını' söyledi.

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'MACRON KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger Macron'un bu sözlerine 'kendisini küçük düşüren Macron'dur' sözleri ile tepki gösterdi.

Demokrat Parti'nin Kaliforniya Temsilcisi Ted Lieu ise 'Macron'un bu konuşması Putin'in ve Ukrayna'daki savaşın temelden yanlış anlaşıldığını gösteriyor' dedi.

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#Macron#Rusya#Ukrayna

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