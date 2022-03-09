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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan 3'lü zirve açıklaması: Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

#Ukrayna#Rusya#Mevlüt Çavuşoğlu
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kulebadan 3lü zirve açıklaması: Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek

10 Mart'ta Ukrayna'daki savaşa diplomatik çözüm bulmak amacı ile Antalya'da yapılacak 3'lü zirve ile ilgili Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı, bu görüşmenin Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşeceğini açıkladı.

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14'üncü gününe giren Rusya - Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya çatışmaya diplomatik bir çözüm bulmak için yoğun çaba harcarken Türkiye'nin devreye girmesi ile barış umudu yeniden yeşerdi.

İki ülkenin dışişleri bakanları yarın Antalya'da görüşecek. 3'lü zirve formatında gerçekleşecek görüşme ile ilgili Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, '10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek' dedi.

Bu, 24 Şubat’ta başlayan işgal sonrası iki ülke yetkilileri arasındaki en üst düzey görüşme olacak.

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ÇAVUŞOĞLU'NUN TEKLİFİ İLE GERÇEKLEŞECEK

Antalya’daki buluşma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun teklifi ile gerçekleşiyor ve onun da katılımı ile üçlü olarak gerçekleşecek.

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Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergei Lavrov'un, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile yarın Türkiye’de bir araya geleceklerini doğruladı.

Görüşmeye ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Antalya’daki görüşmeyi 'temas' olarak tanımladı.

İki ülke bir süredir Belarus sınırında müzakere görüşmeleri yürütüyor.

Geçtiğimiz günlerde 3'üncüsü gerçekleşen bu görüşmelerden henüz kalıcı ateşkese dair bir karar çıkmış değil.

Bu görüşmeler sonrası insani koridor için geçici ateşkes ilan edilmişti. Antalya'daki görüşmelerde ateşkese dair yeni adımların atılması umuluyor.

 

 

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#Ukrayna#Rusya#Mevlüt Çavuşoğlu

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