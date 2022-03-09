Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... ABD'den 'savaşın kaderini değiştirecek' plana veto!

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Dünyanın gözü haftalardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki çatışmalar son sürat sürerken ABD'den çok konuşulacak bir karar geldi.

Ukrayna'ya hava desteği sağlamak için Polonya'nın elindeki MiG-29 jetlerini Ukrayna'ya vermesi ve bunun karşılığında Varşova'ya F-16 satılması görüşmeleri sonuçsuz kaldı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, hükümetinin tüm MiG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein hava üssüne yerleştirmeye ve onları Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu söyledi.

Polonya uçakları ABD üzerinden dolaylı olarak Ukrayna'ya göndermeye yeşil ışık yaktı ancak Pentagon bu planın 'sürdürülebilir' olmadığını belirterek teklifi reddetti.

Pentagon basın sekreteri John Kirby, 'Polonya ve diğer NATO müttefiklerimizle bu konu ve sunduğu zorlu lojistik zorluklar hakkında istişare etmeye devam edeceğiz, ancak Varşova'nın önerisinin sürdürülebilir olduğuna inanmıyoruz' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ise Varşova'nın kararının Washington'a önceden danışılmadığını söyledi.

Nuland, ABD'nin Polonya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırmayı planladığını belirtirken, Türkiye'nin de Montrö Sözleşmesi kapsamında savaş gemilerinin geçişine izin vermeyerek 'güçlü adımlar' attığını ifade etti.

06.36 Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin, Rus işgaline karşı savaşmak için Ukrayna'ya gelen yabancılara vatandaşlık verileceğini duyurdu.

06.00 Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kyrylovska Timoşenko, Sumy'den yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiğini ve bin aracın şehri terk ettiğini söyledi.

BM: EN AZ 474 SİVİL ÖLDÜ

05.57 Birleşmiş Milletler, Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da en az 474 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada 'Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile füze ve hava saldırıları da dahil olmak üzere geniş etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı' ifadelerine yer verildi.

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05.49 Ukraynalı yetkili Sergey Bolvinov, Harkiv'de bir günde 27 kişinin öldüğünü duyurdu. Bolvinov, Rus işgalinin başlamasından bu yana kuşatma altındaki şehirde 5'i çocuk olmak üzere toplam 170 sivilin öldürüldüğünü söyledi.

ESKİ BAKAN SAVAŞA KATILDI

04.10 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı Irakly Okruashvili, diğer Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'ya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Okruashvili Rus işgalci güçlerine karşı savaşmamıza yardım etmek için Gürcü gönüllülerle birlikte Ukrayna'da' denildi.

04.00 Rusya, Ukrayna'nın güneyinde çatışmaların yaşandığı kentlere Kırım'dan zırhlı trenlerle ağır silahlar gönderdi.

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03.10 Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.

02.40 Macaristan, Rusya'ya yönelik olası doğalgaz ve petrol yaptırımlarını desteklemeyeceğini açıkladı.

FITCH RUSYA'NIN NOTUNU DÜŞÜRDÜ

02.05 Fitch, Rusya'nın kredi notunu 'B'den 'C'ye düşürdü.

02.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkene yaptığı saldırılara yönelik "savaş" ibaresi kullanmayan Birleşmiş Milletler'e (BM) tepki gösterirken, konuşmasında ABD'nin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımına karşı ABD Başkanı Joe Biden'a minnettar olduğunu belirten Zelenskiy, "ABD, işgalcileri önemli ölçüde zayıflatacak bir adım attı. Bu karar için ABD Başkanı Joe Biden'a şahsen minnettarım" dedi.

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01.55 NATO, Savunma Bakanları'nın Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak 16 Mart tarihinde video konferans yoluyla olağanüstü bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu.

RUSYA'DAN DÖVİZ ÇEKİMİNE SINIRLAMA

00.20 Rusya Merkez Bankası, döviz cinsinden hesabı bulan müşterilerinin en fazla 10 bin dolar para çekebileceğini açıkladı. Ayrıca bankaların vatandaşlara yabancı para birimi satmaları ikinci bir karara kadar yasaklandı. Rusya Merkez Bankası'nın açıkladığı kararlara göre; müşterilerin hesaplarında hangi yabancı para birimi bulunursa bulunsun, para çekmelerde ödeme dolar ile yapılacak.

00.00 Coca-Cola, Rusya operasyonlarını askıya alacağını söyledi.

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23.58 ABD’nin petrol, doğalgaz ve kömür ithalatını yasaklama kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür ederek, “Putin'in savaş makinesinin kalbine saldıran ve ABD pazarından petrol, gaz ve kömürü yasaklayan ABD'ye ve Joe Biden’ın kişisel liderliğine müteşekkiriz. Diğer ülkeleri ve liderleri takip etmeye teşvik edin” dedi.