Batının 'kırmızı çizgisi' için uyarı geldi: Rusya'nın hedefi olabilir!

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Demir Perde'nin yıkılması ile Doğu Avrupa'daki nüfus alanını yitiren Rusya'nın Ukrayna'nın 'batıya entegrasyonunu' engellemek için başlattığı savaş 13'üncü gününde.

Oxford Üniversitesi'nde Avrupa çalışmaları profesörü Timothy Garton Ash, Komünizmin çöküşü için 'Bu çığır açan, barışçıl bir kurtuluştu' diyor.

Berlin Duvarı'nın çöküşü Avrupa'da pek çok şeyi değiştirdi. Varşova Paktı'na üye olan pek çok ülke Demokrasiye geçti, bazıları NATO'ya bazıları AB'ye bazıları da her ikisine üye oldu.

Kuşkusuz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı da benzer etkilere gebe. Batı Ukrayna'nın yanında savaşmasa da silah yardımı ve Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar ile tabiri caizse yeni bir 'Demir Perde' yarattı.

Soğuk Savaş sonrası sınırlarını doğuya genişleten NATO, Ukrayna'da kritik bir sınav veriyor. Bir yandan Rusya ile çatışmaya girmeyen birlik bir yandan da üye olma arzusu nedeniyle Rusya'nın hedefi olan Kiev'i ayakta tutmaya çalışıyor.

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Bunun devamı için Polonya'nın kritik bir rolü bulunuyor. Zira Ukrayna'ya gönderilen pek çok silah NATO ve AB üyesi Polonya üzerinden Ukrayna'ya geçiyor.

Askeri analiz firması Rochan Consulting'in başkanı Konrad Muzyka, 'Öldürücü olan ve olmayan askeri teçhizatın en büyük payı Polonya'dan geçecek' sözleri ile Varşova'nın devam eden savaştaki kritik rolüne dikkat çekiyor..

1930'lu yıllarda Hitler'e her istediğini veren Batı, söz konusu Polonya olunca savaşa dahil olmuş, NAZİ Almanyası'nın Varşova'ya saldırması ile İngiltere ve Fransa Berlin'e savaş ilan etmişti.

ABD'DEN UYARI: TEDARİK HATLARI HEDEF ALINABİLİR

The Economist'in 'Polonya, hızla Batı'nın Ukrayna'yı savunma ve Rusya'yı caydırma çabalarının mihenk taşı haline geliyor' yorumu mevcut konjonktürü özetlerken ABD'den dikkat çeken bir uyarı geldi.

ABC News'e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Rusya'nın tedarik hatlarını kesmeye çalışabileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

Yetkililer, tedarik hatlarına uzaktan saldırılabileceğine inanıyor. Zira Rusya, NATO üyesi olan Polonya, Letonya ve Litvanya ile uzun sınırları paylaşan Belarus'ta uzun menzilli topçu sistemleri konuşlandırmış durumda.

İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı topraklar olan Polonya günümüzde de kritik bir role bürünmüş durumda. Ülke, Batı'nın Avrupa'nın doğusundaki en büyük müttefiki konumunda bulunuyor. Ayrıca Kiev'in Rusya'nın eline geçmesi durumda başkentin Lviv'e taşınması bekleniyor.

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Kentin Polonya sınırına sadece 80 kilometre uzaklıkta bulunması Varşova'nın Ukrayna savaşındaki kritik önemini daha da artırıyor.

Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri takviye ve Belarus'un geçtiğimiz aylarda mültecileri Varşova'ya karşı 'silah' gibi kullanması iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça germişti. Rusya'nın bölgeye yaptığı askeri takviye ve Belarus'un geçtiğimiz aylarda mültecileri Varşova'ya karşı 'silah' gibi kullanması iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça germişti.

Varşova'daki bir düşünce kuruluşu olan Doğu Araştırmaları Merkezi'nden Wojciech Kononczuk, tüm bunların Polonya'yı Rusya'nın hedefi haline getirebileceği görüşünde.

'Korkarım bu tedarik hatlarına yönelik Rus roket saldırılarını önümüzdeki günlerde ve haftalarda hesaba katmamız gerekecek' diyen Kononczuk ülkede Rus destekli sabotaj ve siber saldırıların da olabileceğinin altını çiziyor.

Pek çok uzman Rusya'nın Polonya'yı direkt hedef almasının savaşın seyrini değiştireceği görüşünde. Zira NATO, Rusya'nın birlik üyesi bir ülkeye saldırması durumunda harekete geçeceğini defalarca dile getirdi.

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PUTİN 'BELARUS KARTINI' OYNAYABİLİR

Peki Putin böyle bir kumar oynarsa ne olur? Pek çok kişi bunun bir Avrupa hatta bir dünya savaşına neden olabileceğini belirtiyor.

İşte bu nedenle Putin bir süredir Belarus'u Polonya'ya karşı kullanıyor. ABD'nin uyardığı gibi Polonya'ya Ukrayna ikmalini kesmek için bir saldırı yapılacaksa bunun Belarus üzerinden yapılması bekleniyor.

NATO VE ABD VARLIĞINI ARTIRIYOR

İşte bu nedenle başta Polonya olmak üzere bölgedeki birlik ülkelerine takviye yapan NATO, doğu kanadını 'en kötü olasılığa' karşı güçlendiriyor.

Sadece NATO değil, ABD de bölgeye hatırı sayılır bir askeri destek sağlıyor. Polonya, Ocak ayından bu yana Doğu Avrupa'ya gelen ABD birliklerinin ana varış noktası oldu.

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Şubat ayı başlarında Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker gönderdikten sonra Washington, 101. Hava İndirme Tümeni de dahil olmak üzere Polonya'ya 3 bin ek asker yerleştirdi.