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GeriDünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 20:31 | Son Güncelleme:

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye "geçmiş olsun" mesajı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi." ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileyen Zelenskiy, "Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır." ifadesine yer verdi.

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