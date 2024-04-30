Ukrayna cephesinde mayıs kritik ay

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Savaşta kış aylarını dron düellolarıyla geçiren Rusya ile Ukrayna, yazın yaklaşmasıyla büyük muharebeye hazırlanıyor. Rus tarafı özellikle Donbas cephesine yığdığı 90 bin üzerindeki kara gücüyle kritik mevkileri ele geçirmeye yönelerek Ukrayna savunma hattını yarma planlarını hayata geçirmeye başladı. Ukrayna’nın ise Kırım köprüsünü imha ederek Rusya’ya büyük darbe indirmeyi hedeflediği iddia ediliyor.

KİLİT TEPE İÇİN SAVAŞ

Savaş alanında kritik gelişmeler, Donbas cephesinde yaşanıyor. Bahmut ve Avdiivka yerleşim birimlerini ele geçiren Rus ordusu günde en az 300 can kaybı vermesine rağmen Çasov-Yar kasabasına yönelik saldırılara devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksander Sırski cephede durumun vahim olduğunu kabul ederek “Ordumuz Donbas cephesinde bir dizi köyü terk ederek yeni savunma mevzisine çekilmek zorunda kaldı. Ancak Çasov-Yar tepelerini var gücüyle savunmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı. 247 km yüksekliğindeki Çasov-Yar’ın Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilmesi durumunda hakim tepelerden Krematorsk ve Slavyansk şehirlerine yol açılmış olacak. Böylece Rusya yaz aylarında bu tepelerden yoğun topçu desteğiyle tüm Donbas bölgesini ele geçirme imkânına kavuşabilir.

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ZELENSKİ BATI’YI SUÇLADI

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusların doğu cephesinde başarılarının faturasını Batılı müttefiklere keserek, “Müttefiklerimiz son 6 ay boyunca bize askeri yardım sağlamayı geciktirdikleri için cephe bu hale geldi” çıkışında bulundu. Rus ordusunun Donbas cephesinde büyük can kaybı vermesine rağmen ısrarla ilerlemek istemesi Rusya’daki belirli siyasi süreçlere de bağlanıyor. Buna göre mart ayında yeniden Devlet Başkanı seçilen Vladimir Putin, 7 Mayıs’ta yapılacak yemin töreninde ve her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan Zafer Bayramı’nda savaş alanındaki başarılarını sergilemek istiyor. Moskova, ayrıca geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’nde onaylanan 61 milyar dolarlık askeri yardım Kiev’e ulaşmadan önce kazanımlarını artırmayı hedefliyor.

UKRAYNA, KIRIM KÖPRÜSÜNÜN PEŞİNDE

Rus birlikleri Ukrayna topraklarında her gün birkaç adım bile olsa ilerlemeye devam ederken, Kiev yönetiminin “yenilgi” algısını yıkmak için yeni saldırı hazırlıkları yaptığı düşünülüyor. Askeri uzmanlar, Ukrayna’nın intikam planında BD’nin 61 milyar dolarlık askeri yardımı onaylamasından sonra teslim edeceği 300 km menzilli ATACMS füzeleriyle Kırım Yarımadası’nı hedef alacağına inanıyor.

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SALDIRILAR BAŞLADI

Ukrayna ordusu, Kırım’a “büyük saldırının” habercisi olduğuna inanılan nokta operasyonları düzenlemeye başladı bile. Önceki gün Ukrayna’ya ait dron ve füzeler Kırım’ın hava savunmasının sağlandığı “Tarhankut” hava üssünü vurdu. Ukrayna ayrıca yarımadadaki 5 Rus askeri havalimanını hedef alan harekâtlar başlattı. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde önce bölgede konuşlı Rus hava gücünün etkisiz hale getirileceği, sonra ATACMS füzeleriyle Kırım köprüsünün imha edileceği iddia ediliyor. Kiev yönetimi de işgal altındaki Kırım’da köprüyü “yasal hedef” olarak gördüklerini her fırsatta dile getiriyor.

ABD KİEV İÇİN AÇIK ARTIRMADA SAVAŞ UÇAĞI ALDI

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ABD, Kazakistan’ın açık artırma ile sattığı Sovyet döneminden kalma 117 adet MiG-31, MiG-27, MiG-29 ve Su-24 savaş uçağının 81’ini satın aldı. Rus haber sitesi Reporter ve Insider’ın Ukrayna edisyonunun haberine göre Washington, söz konusu satın alımı offshore şirketler aracılığıyla gerçekleştirdi. Satın almanın nedeni açıklanmazken aynı uçak modellerinin tamamı Ukrayna ordusu için hizmet vermesinden dolayı, bunların Kiev’e devredileceği değerlendiriliyor.

YEDEK PARÇA NİYETİNE

Bir diğer iddia da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uçakların yedek parçalarını kullanacağı, gövdelerini de havaalanlarında tuzak olarak yerleştireceği yönünde. Satışların açıklanan bedeli ise 1.5 milyon dolar (yaklaşık 50 milyon TL) olarak açıklandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, aralık ayında gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinde ülkesinin Rusya’ya yaptırımlar konusunda yardımcı olmayacağının garantisini vermiş, Kazakistan’ın yaptırım rejimine uyacağını açık bir şekilde ifade etmişti.