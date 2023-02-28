Ukrayna bu açıklama ile çalkalanıyor... Zelenski'den acı itiraf

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Batı'nın tank yardımı ile sahada elini güçlendiren Ukrayna Zelenski'nin sözleri ile sarsıldı.

Ukrayna lideri itiraf gibi bir açıklamaya imza attı.

Zelenski ülkenin doğusundaki Bakhmut kentinde durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini açıkladı.

Ukrayna lideri 'Düşmanlarımız ordumuzun savunma pozisyonu almasına olanak sağlayacak her şeyi yok ediyor” ifadelerini kullandı, hâlâ kenti savunmak için direnen askerlerin “birer kahraman olduğunu' söyledi.

6 aydır Rus ordusunun saldırısı altında olan bu kent, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana görülen en şiddetli çatışmalardan bazılarına sahne oluyor.

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RUSYA ZAFERE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Rusya bu endüstri şehrini ele geçirmeye her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor.

Son olarak, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin ayrılıkçı lideri Denis Pushilin 'Kente giden tüm yollar fiilen Rus kontrolünde' dedi.

Zelenski ise karşı karşıya kaldıkları bu zor durumu aşmak için bir kere daha Batı’dan savaş uçağı talep etti.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen Çin’e, Rusya’ya silah satmama uyarısında bulundu.

Kiev’e sürpriz bir ziyaret düzenleyen Yellen, Ukrayna’ya 1,25 milyar dolarlık yeni bir maddi yardım vereceklerini duyurdu.

Yellen yaptırımların henüz Rus ekonomisi üzerinde etki göstermediğini, uzun vadede daha yıkıcı etkilerinin olacağını ve Rusya’nın cephanelerini doldurma imkanının da kısıtlandığını ekledi.