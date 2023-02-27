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Nuri İngiltere'yi yasa boğdu... Aile ziyaretinde depreme yakalandı

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#İngiltere#Deprem#Dünya
Nuri İngiltereyi yasa boğdu... Aile ziyaretinde depreme yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 09:46

Dünya, tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke Türkiye'ye yardım eli uzatırken dünya basını bölgedeki gelişmeleri anbean okurlarına aktarıyor. İngiltere'de ise bir şehir depreme aile ziyaretinde yakalanan Türk restoran sahibi için gözyaşı döküyor.

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

Pek çok gazete ve televizyon bölgedeki son gelişmeleri anbean okurlarına sunarken İngiliz basını sayfasını Nuri Dilek'e ayırdı.

Essex Live'ın bildirdiğine göre, 'George' olarak da bilinen 41 yaşındaki adam depreme aile ziyareti sırasında yakalandı.

İngiliz basını Essex'te bir restoran işleten Dilek'in depremde hayatını kaybettiğinin doğrulandığını yazdı.

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Mirror gazetesi haberinde 'Nuri, onu tanıyanlar tarafından şefkatli ve yardım sever olarak tanımlanıyor' ifadesine yer verdi.

KENT NURİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKÜYOR

Haberde haberin duyulmasının kentte derin bir üzüntüye neden olduğu vurgulandı.

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Türk işletmecinin restoranının önüne onlarca kişi tarafından çiçekler bırakıldı.

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Türk restoran işletmecisini 10 yıldır tanıyan Reece Haynes, Nuri Dilek'i müşterileri için daha çok bir arkadaş olarak tanımladı

'PARASI OLMAYANLARA ÜCRETSİZ YEMEK VERİRDİ'

Haynes, merhameti ve cömertliğiyle bilinen Türk işletmecinin parası olmayan bazı müşterilerine aç kalmamaları için ücretsiz yemek verdiğini de sözlerine ekledi.

Ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldığını belirten Haynes, Dilek'in cenaze masrafları için bir bağış sayfası açtıklarını duyurdu.

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#İngiltere#Deprem#Dünya

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