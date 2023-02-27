Ve Almanya sessizliğini bozdu... Berlin'den flaş vize açıklaması

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Kahramanmaraş depreminin ardından Almanya'dan depremden etkilenen Türk vatandaşları için vize kolaylığı kararı almıştı.

Sürecin yavaş işlediği eleştirileri bir süredir ülkenin ana gündemi haline gelmiş durumda.

Gelen eleştiriler sonrası vize sürecinde kolaylık amacıyla vize otobüsü uygulamasına geçen Almanya'dan beklenen açıklama geldi.

Alman yazı işleri ağı RND’ye konuşan Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, cuma günü itibarıyla 90 güne kadar Almanya’da kalmaya izin veren 429 Schengen vizesinin ve aile birleşimi çerçevesinde 99 vizenin düzenlendiğini duyurdu.

ÇOĞUNLUĞU SURİYELİ VATANDAŞLARA VERİLDİ

Sözcü, vizelerin çoğunluğunun Suriye vatandaşlarına verildiğini aktardı.

Almanya vize başvurusunu kolaylaştırmak üzere, deprem bölgesinde bulunan depremzedelerin başvurularının kabul edildiği vize otobüsü uygulamasını devreye sokmuştu. Bu uygulamanın ardından günde yaklaşık 100 vizenin çıkarıldığı açıklandı.

'ENKAZ ALTINDA VİZE ARANMAZ'

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Alman makamlarının normal vize işlemlerinin bile çok uzun sürdüğüne işaret ederek depremzedelere yönelik vize işlemlerinin daha hızlı sonuçlanması için bir yöntem bulunmasını talep etmişti.

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'Depremzedelerin akrabalarının yanına geçici olarak yerleşmesi şimdi mümkün olmalı, aylar sonra değil' diyen Özoğuz, belgelerin sağlanmasında Türk resmi makamlarıyla daha yakın ve hızlı iş birliği sağlanması gerektiğini kaydetti.

Özoğuz, 'Tabii ki kimin Almanya’ya geldiğini bilmemiz gerekiyor. Ama enkaz altında pasaport aranması beklenemez' diye konuştu.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da durumun aciliyetine işaret ederek 'Birisinin, gerçekten burada yaşayan birinin annesi, babası, kardeşi olduğunu saptamak resmi kurumlar için o kadar da zor olamaz. Şu an (deprem bölgelerinde) dondurucu soğuk var, hastalıklar yayılıyor. Depremzedelerin barınağa, yiyeceğe, sıcağa ve sevgi dolu insanlara ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, depremzedelere Almanya’da üç aylık geçici ikamet hakkı tanıyan vizenin, belgelerin eksiksiz olması durumunda beş gün içinde verilebileceğini açıklamıştı.

Ancak pasaport başta olmak üzere vize için gerekli belgelerin afet koşullarında bir araya getirilmesi depremzedeler açısından önemli bir zorluk.

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Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetinin yurt dışına çıkışlarda pasaport zorunluluğu konusunda bir istisna uygulamadığını ancak pasaportu bulunmayan depremzedelere hızlı bir şekilde pasaport verileceğini taahhüt ettiğini bildirmişti.