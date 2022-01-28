Ukrayna, Batı’nın yanıtından memnun

Haberin Devamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin basın ofisinden yapılan açıklamada, “toplantının yapıcı niteliğinin ve iki hafta içinde Berlin’de müzakerelere devam etme niyetinin olumlu değerlendirildiği” belirtildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter’dan yaptığı açıklamada, ABD’nin, Rusya’ya verdiği cevaptan “tatmin olduklarını” belirtti. ABD, Rusya’ya yanıtta herhangi bir ülkenin (Ukrayna’nın) NATO’ya üye olma talebinin reddedilemeyeceğini belirterek füzeler ve tatbikatlar konusunda şeffaflık sağlanmasının görüşülebileceği mesajını vermişti.