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Ukrayna, Amerikan savaş uçaklarını alabilecek mi?

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#Ukrayna#PATRIOT#Savaş Uçağı
Ukrayna, Amerikan savaş uçaklarını alabilecek mi
Güven ÖZALP
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

İşgalin başında tabu sayılan silah sistemleri art arda Ukrayna’ya gönderiliyor. Önce HIMARS çoklu roketatar sistemi, ardından PATRIOT hava savunma füzeleri, son olarak da Leopard 2 ve Abrams ana muharebe tankları Ukrayna’nın hizmetine sunuldu. Kiev şimdi Amerikan yapımı F-16’ların peşinde.

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TANK gönderme kararının ardından yoğun şekilde gündemde olsa da savaş uçaklarına ilişkin talep yeni değil. Su-24, Su-25, Su-27 ve MIG-29’lara sahip Ukrayna’nın talebi neredeyse bir yılı dolacak savaşın ilk haftalarına dayanıyor. Tank tartışmasında görüldüğü gibi NATO müttefikleri şimdi de Ukrayna’ya savaş uçağı göndermenin akıllıca bir hamle olup olmayacağı konusunda bölünmüş durumdalar.

KİM GÖNDERECEK: Daha önce Abrams gönderilmesini reddeden ABD Başkanı Joe Biden, F-16’lar için de aynı tutumu benimsemiş gözüküyor. Uçaklar konusunda en hevesli olanlardan Polonya, NATO müttefikleriyle hareket edeceğini duyurdu. Fransa, tedarikin savaşı tırmandırıcı olmaması ve uçakların Rus topraklarını vurmaması şartıyla kapıyı aralık bıraktı. İngiltere ve Almanya ise uçak göndermekten yana değil.

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NEDEN F-16: Ukrayna’nın bazı hava kuvvetlerinin envanterinden çıkarmaya başladığı F-16’larda ısrarcı olmasının nedeni tanklarda Leopard 2’leri tercih etmesiyle benzer nedenlere dayanıyor. Kiev, 200 uçak talep ediyor. F-16’lar, aralarında Türkiye’nin de olduğu, 25’ten fazla ülke tarafından kullanılıyor. Bu da geniş bir havuz oluşturulabileceği anlamına geliyor.

FARK YARATIR MI: Ukrayna savaşı şu ana kadar hava yerine kara odaklı bir seyir izledi. Pilotların eğitim süresi de dikkate alındığında uçakların öncelik olup olmadığı sorgulanıyor. Bazı uzmanlar az sayıda Batı savaş uçağının bile önemli bir caydırıcı etki yaratabileceği görüşünde. Ukrayna ilkbaharda savunmadan taarruza geçme planı yapıyor. Uçakların bu girişimi destekleme ya da yoğun saldırı hazırlığındaki Rusya’yı frenlemeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Uzayacak gibi duran F-16 hikâyesinde kilit rolü ABD oynayacak. Şimdilik adım atmadan sahadaki durumun nasıl gelişeceği görülmek istense de tank koalisyonunun ardından uçak koalisyonu kurulması ihtimal dışı değil.

 

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#Ukrayna#PATRIOT#Savaş Uçağı

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