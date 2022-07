Yolcu uçağında büyük panik! Savaş uçakları anında havalandı...

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick havalimanından kalkıp İspanya'nın Menorca adasına giden Easyjet'e ait EZY8303 sefer sayılı uçağın yolcuları camdan bakıp kendilerine bir F-18 savaş uçağının eşlik ettiğini görünce şoke oldular.

UÇAK HAVADAYKEN BOMBA TEHDİDİ

Dün akşam saat 17:00 civarında Gatwick havalimanından havalanan uçak normal seyrinde devam ederken 18 yaşındaki İngiliz bir yolcunun yaptığı bomba tehdidi ortalığı karıştırdı.



Tehdidin bir sosyal medya platformu üzerinden gönderildiği belirtilirken hem İngiltere hem de İspanya alarm durumuna geçti. Seyir halindeki uçağa eşlik etmek üzere İspanya Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçakları havalandı.

Uçaktaki bir yolcunun paylaştığı video sosyal medyaya düştü ve geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde F-18 savaş uçağının kanatlarını açarak yolcu uçağının pilotuna " Beni takip et" mesajı verdiği görülüyor.





@easyJet #a319 G-EZAO intercepted by Spanish Air Force on way to Menorca. passengers not being allowed to leave yet. @BigJetTVLIVE @BBCNews @SkyNews @SkyNewsBreak pic.twitter.com/MTWkQnU39x