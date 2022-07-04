Yolcu uçağında büyük panik! Savaş uçakları anında havalandı...

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Gatwick havalimanından kalkıp İspanya'nın Menorca adasına giden Easyjet'e ait EZY8303 sefer sayılı uçağın yolcuları camdan bakıp kendilerine bir F-18 savaş uçağının eşlik ettiğini görünce şoke oldular.

UÇAK HAVADAYKEN BOMBA TEHDİDİ

Dün akşam saat 17:00 civarında Gatwick havalimanından havalanan uçak normal seyrinde devam ederken 18 yaşındaki İngiliz bir yolcunun yaptığı bomba tehdidi ortalığı karıştırdı.



Tehdidin bir sosyal medya platformu üzerinden gönderildiği belirtilirken hem İngiltere hem de İspanya alarm durumuna geçti. Seyir halindeki uçağa eşlik etmek üzere İspanya Hava Kuvvetlerine ait F-18 savaş uçakları havalandı.

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Uçaktaki bir yolcunun paylaştığı video sosyal medyaya düştü ve geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde F-18 savaş uçağının kanatlarını açarak yolcu uçağının pilotuna " Beni takip et" mesajı verdiği görülüyor.





HAVALİMANINDA NEFES KESEN OPERASYON

Savaş uçakları yolcu uçağına Menorca havalimanına kadar eşlik etti. Uçak ana terminalde diğer uçaklardan uzak bir alana indirildi ve iner inmez bomba imha uzmanları, arama köpekleri ve sivil muhafızlardan oluşan bir ekip devreye girdi.

Yolcuları uçaktan indirip gerekli incelemeleri yapan ekip bomba tehdidinin asılsız olduğunu gördü.

Yapılan operasyon sırasında uçaktaki yolcuların tam 4 saat boyunca asfaltta beklediği belirtildi. Uçağın beklenenden yaklaşık yarım saat geç indiği açıklanırken yaşanan kargaşa Ryanair'e ait başka bir uçağın da iki buçuk saat geç kalmasına yol açtı.



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Bomba tehdidinde bulunan İngiliz genç İspanyol güvenlik güçlerince gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandığı açıklandı. İspanya Güvenlik güçlerinden bir yetkili olayı doğrulayarak İngiliz vatandaşının kamu düzenini bozma suçundan tutuklandığını belirtti.

CİDDİ BİR FATURA İLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

Polis ismi açıklanmayan gencin operasyonunun ve savaş uçağının masraflarını da içerebilecek büyük bir tazminat faturasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Savaş uçakları sivil uçaklara müdahale etmeleri gereken durumlarda çift olarak havalanırlar. Biri kuyruk kısmında uçağı takip ederken diğer jet baş kısma geçerek uçağın pilotu ile iletişime geçer. Bu iletişim telsizler aracılığı ile ya da pencereden sinyal verilerek yapılabilir.

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Sosyal medyaya düşen görüntülerde savaş uçağının yaptığı kuyruk manevrası sivil uçağın kaptanına

'bizi takip et' mesajı verir. Bu manevra çoğunlukla en yakın havalimanına iniş anlamına gelir.