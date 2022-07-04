İzinler iptal hazırlıklar başladı! Bir sonraki büyük savaşın adresi belli oldu...

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Rusya'nın Ukrayna'nın 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk şehrini ele geçirmesinin ardından tüm gözler Donbas bölgesine çevrildi.

Lysychansk kenti Rusya'nın kontrolü sağlamak için aylardır uğraştığı Donbas bölgesinin önemli bir parçası ve Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son yerdi. Şehrin düşmesi ile Rusya bölgede ciddi bir avantaja sahip olurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski kenti geri alma sözü verdi.



Slovyansk kentinden bir görüntü, şehir harabeye dönmüş durumda/AP

BİR SONRAKİ BÜYÜK SAVAŞ SLOVYANSK'TA

Hem Rusya hem de Ukrayna bölgede tüm güçlerini seferber ederken bir sonraki büyük çatışmanın yaşanacağı adres de belli oldu. Associated Press'e konuşan ve güvenlik nedeni ile ismini açıklamayan Ukraynalı bir asker, "Bundan sonraki büyük savaşın Slovyansk'ta olacağını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

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Slovyansk Belediye Başkanı Vadym Lyakh, kentin şimdiden roket saldırılarına maruz kaldığını belirtti ve Rus ordusunun şehre düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve şehirde 15 ayrı yangın çıktığını açıkladı.



Bölgedeki Ukrayna askerlerin izinlerinin iptal edildiği ve hazırlıkların başladığı öğrenildi. AP'ye konuşan askerlerden birisi Rus Ordusu'nun hızla kente ilerlediğini ve kendilerinin yeterince silaha sahip olmadığını söyledi.

UKRAYNA İÇİN KOLAY OLMAYACAK

Donetsk'in 70 kilometre batısında bulunan Slovyansk'daki savaş Ukrayna açısından çok kolay olmayacak. Bunun nedenini anlamak için 8 yıl öncesine bakmamız gerekiyor.

Slovyansk 2014 yılında da Rus birlikleri tarafından ele geçirilmiş ve 3 aylık bir mücadelenin sonunda kurtulmuştu. Bu süreçte yaşanan çatışmalar ve sayısız cinayet yerel halkı yordu.

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Kent nüfusunun büyük bir kısmı özellikle yaşlı kesim hala Rusya'ya sempati duyuyor. Ukrayna Ordusu'na ve hükümetine karşı güvensizlik öyle ciddi durumlara gelmiş ki yakın zamanda yapılan büyük saldırıların arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia edenler bile var.

AP'ye konuşan yerel bir sakin, "Sözde Ukrayna bizi koruyor ama bu nasıl bir koruma?" ifadelerini kullanırken başka bir sakin onun sözünü keserek "Biden'a diz çöküyorlar" dedi.



Rus birlikleri bölgede adım adım ilerledikçe saldırılar da şiddetini artırıyor. Şehre yönelik bombardımanın artık günde en az dört veya beş kez gerçekleştiğini vurgulayan belediye başkanı Lyakh geçen hafta misket bombası kullanıldığını açıkladı.

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Askeri analistler bölgeye acilen askeri yardım yapılması gerektiğini vurguluyor.

PUTİN NEDEN DONBAS'I KONTROL ETMEK İSTİYOR?

Putin, hiçbir zaman kanıt gösterememiş olsa da uzun süredir Ukrayna'nın ülkenin doğusunda soykırım yaptığına dair iddiaları dile getiriyordu.

24 Şubat'ta savaş başladığında, doğudaki bölgelerin üçte ikisi Ukrayna'nın kontrolündeydi. Geri kalanı 2014'teki savaştan bu yana Rus yanlıları tarafından tek taraflı ilan edilmiş; Rusya destekli küçük özerk bölgeler olarak varlığını sürdürüyordu.

Savaşın başlamasından birkaç gün önce Putin, bu iki bölgenin tümünün Ukrayna'dan bağımsızlığını kabul ettiğini açıkladı.

Eğer Rusya bu iki bölgeyi de tamamen ele geçirirse, bu Putin'e büyük bir "başarı" imkanı vermiş olur. Bir sonraki adım da Donbas'ı ilhak etmek olur.

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Tıpkı 2014'te tartışmalı ve uluslararası alanda kabul edilmeyen bir referandumla Kırım'da yaptığı gibi...