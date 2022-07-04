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ABD'yi ayağa kaldıran video! Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu

#ABD#Jayland Walker#Siyahi
ABDyi ayağa kaldıran video Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu

ABD'de Jayland Walker isimli bir siyahın 60'tan fazla kez vurularak öldürülmesiyle sonuçlanan kovalamacanın videosu ülkede deprem etkisi yarattı. Yüzlerce kişi sokağa döküldü, Akron Belediye Başkanı Daniel Horrigan halkı sağduyulu olmaya çağırdı.

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Geçtiğimiz hafta ABD'nin Ohio eyaletindeki Akron şehrinde öldürülen Jayland Walker isimli bir siyahinin polis tarafından 60'tan fazla kez vurulduğu açıklanırken olaya karışan 13 polis memurunun vücuduna takılan kameralardan alınan görüntüler polis tarafından yayınlandı.

Polis, 27 Haziran gecesi saat 00.30'da trafik ışıklarında rutin kontrol için durdurulduğunda 25 yaşındaki Walker'ın kendilerine ateş açtığını ve hayatlarından endişe duyduklarını iddia ediyor.

Walker, arabasından çıkıp kaçtığında silahlı değildi ancak polis araçta daha sonra bir tabanca bulunduğunu söyledi.

ABDyi ayağa kaldıran video Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu

İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Videonun yayınlanması ile yüzlerce kişi ellerine pankartlar alarak sokaklara döküldü. Öfkeli kalabalık Akron Belediye Binası önünde toplandı. "Jayland için Adalet" yazan pankartlar taşıyan kalabalıktaki bazı kişilerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

"YÜREK PARÇALAYICI, ANLAMASI ZOR"

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Barışçıl ırkçılık karşıtı protestoların ardından Akron Belediye Başkanı Daniel Horrigan "Video yürek parçalayıcı, anlaması zor" dedi, buna karşın halkı sağduyulu olmaya çağırdı.

Horrigon açıklamasında "Umarım toplum, şiddet ve yıkımın çözüm olmadığı konusunda hemfikirdir. Lütfen sabırlı olun ve başsavcının işini yapmasına izin verin" ifadelerini kullandı.

Eyalet Başsavcısı Dave Yost da Ohio Suç Soruşturma Bürosu'nun "eksiksiz, adil ve uzman bir soruşturma" yürüteceği sözünü verdi.

Akron polisi, memurların departman kurallarını veya politikalarını ihlal edip etmediği konusunda ayrı bir iç soruşturma da yürütüyor.

Walker'ın vurulması olayına dahil olan yedisi beyaz, biri siyah sekiz polis memuru ücretli idari izne çıkarıldı.

ABDyi ayağa kaldıran video Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu

WALKER'IN ÖLÜMÜ CİNAYET

Walker ailesinin avukatı Bobby DiCello, polis memurlarının Jayland yere düştükten sonra bile ateş etmeye devam ettiğini ve ilk yardımdan önce kendisini kelepçelediklerini söyledi.

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Walker'ın ailesi de CBS News'e "Öfke gayet iyi. Öfke anlaşılabilir. Ama şiddet değil. Onun için barışçıl bir şekilde adalet talep ederken Jayland'ın haysiyetini koruyalım," açıklamalarında bulundu.

Siyah hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu NAACP Başkanı Derrick Johnson ise Walker'ın ölümünü "cinayet" olarak nitelendirdi.

ABDyi ayağa kaldıran video Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu

PATLAMA SESLERİ VE KOVALAMACA

Amerikan haber ajansı Associated Press'in aktardığına göre, Akron Polis Şefi Steve Mylett, arabada silah patlaması sesi duyulduğunu ve trafik kamerasında namlu ağzı gibi bir şeyin görüldüğünü söyledi.

Polis kameraları, kar maskeli bir kişinin arabadan indiğini ve otoparka doğru koştuğunu, polis tarafından ateş açılmadan önce yaklaşık 10 saniye boyunca kovalandığını gösteriyor.

ABDyi ayağa kaldıran video Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu

Polis, bir memurun önce şok tabancası kullanmayı denediğini ancak bunun başarısız olduğunu belirtirken Walker'ın arabasındaki dolu şarjörle tabancanın yanı sıra yakınlarda silahla eşleşen bir mermi kovanı bulunduğunu da vurguluyor.

DÜZİNELERCE SİLAH SESİ DUYULDU

Yayınlanan görüntülerde polisler Walker'a ateş ederken yedi saniye içinde düzinelerce silah sesi duyuluyor sesler bir polis memurunun üç kez "ateşi kesin" diye bağırmasıyla sona eriyor.
ABDyi ayağa kaldıran video Siyahi adam polis tarafından 60 kez vuruldu
POLİS SENDİKASI MEMURLARI DESTEKLİYOR

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Akron Polis Birliği tarafından Pazar günü yayınlanan bir açıklamada ateş etme olayına karışan memurların eylemlerinde haklı olduğu ileri sürüldü ve "Ölümcül güç konuşlandırma kararı, atış sayısı ve güç protokollerinin kullanımı memurların eğitimi ile tutarlıdır" denildi.

GEORGE FLOYD OLAYINI HATIRLATTI

ABD'de Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyah vatandaş George Floyd'un polis tarafından ense köküne basılarak nefessiz bırakılması ve hayatını kaybetmesi büyük tepki çekmişti.

Floyd'un ölümü, "Siyah Hayatları Önemlidir" (Black Lives Matter) başlığı altında dünya çapında ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoları tetiklemişti.

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