Twitter’dan kovulduk dediler… Habercileri fena kandırdılar! Elon Musk’tan şaşırtan yorum

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Elon Musk’ın yılan hikâyesine dönen Twitter’ı satın alma süreci sonunda bitti ve en zengin iş insanı lakaplı teknoloji devi 44 milyar dolar karşılığında dünyanın en çok kullanılan sosyal medya hesaplarından birinin yeni sahibi oldu.

Sosyal medyada ifade özgürlüğü gibi konular Musk’ın patronluk koltuğuna oturmasıyla birlikte gündeme bir kez daha taşınırken şirketin el değiştirmesiyle birlikte kovulan birçok üst düzey isim de dikkat çekti. MUSK HERKESİ KOVACAK SÖYLENTİSİ

Satın alma süreci devam ederken basına yansıyan haberlerde Musk’ın şirket personelinin yüzde 75’ini kovacağı iddia edilmişti. Şirkette birçok çalışanda işten çıkarılma kaygılarının baş gösterdiği haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

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Bu durumun yol açtığı tuhaf şaka ve bu şakaya Elon Musk’ın verdiği tepki ise bugünün en çok konuşulan konusu oldu.

İsimlerinin Rahul Ligma ve Daniel Johnson olduğunu ve Twitter çalışanı olduklarını söyleyen ‘sözde’ yazılım mühendisleri ellerinde karton kolilerle San Francisco’daki Twitter merkezinin önünde belirince tüm habercilerin ilgisi o yöne kaydı.

CNBC muhabiri Deirdre Bosa hemen olay yerine gidip adamlarla bir röportaj yaptı. CNBC, Bloomberg, Daily Mail ve NBC, ikilinin kapıda belirmesiyle birlikte “Twitter’da işten çıkarmalar başladı” anonsuyla haberler geçmeye başladı. CNBC MUHABİRİ RÖPORTAJ YAPTI

Adının Rahul Ligma olduğunu söyleyen adam gazetecilerle konuşurken Michelle Obama'nın “Becoming” kitabının bir kopyasını eliyle havaya kaldırıyordu.

Muhabirler heyecanlı şekilde adamların fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak kendi sosyal medya hesaplarında “İşte beklenen oldu! Twitter çalışanları birer birer işten kovuluyor” diye paylaşımlar yapınca olanlar oldu ve tüm bu yaşananların bir şaka olduğu ortaya çıktı.

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2 adam, ellerine içi ofis eşyalarıyla dolu karton koliler almış ve tüm televizyon kanallarını işten kovulan Twitter çalışanları olduklarına inandırmıştı. HABERCİLERİ FENA 'TROLLEDİLER'

Haber kanallarının ve muhabirlerin paylaşımları sonrası internet kullanıcıları durumun bir ‘trolleme’ operasyonu olduğunu ve şakacıların televizyoncuları faka bastırdığını yazdı.

Zaten adamlardan birinin kendine seçtiği isim internet şakalarında sürekli kullanılan ‘Rahul Ligma’ idi ve sıkı sosyal medya kullanıcıları bu ismi görür görmez olan biteni anladı. ELON MUSK: GÖRDÜĞÜM EN İYİ TROLLÜKLERDEN

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İşin daha da ilginci bu yaşananları Elon Musk’a duyurmak isteyen sosyal medya kullanıcılarına Musk’ın verdiği tepki oldu. Şakayla ilgili paylaşımları Elon Musk’a yollayan Twitter kullanıcılarına Musk “Gördüğüm en iyi trollük” diye cevap verirken bir başka paylaşımda da “CNBC’den şahane bir habercilik örneği” diyerek kanalın şakaya kanmasını tiye aldı.

Kanallar olan bitenin ardından ‘iki çalışanın kimliği hakkında şüpheler oluştu, Twitter çalışanı olup olmadıkları belli değil’ gibi düzeltmeler geçseler de sosyal medyada alay konusu olmaktan kurtulamadılar.