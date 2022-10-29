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Dünyayı sarsan anlar… Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran kişinin kimliği belli oldu

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#Nancy Pelosi#Paul Pelosi#Saldırı
Dünyayı sarsan anlar… Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran kişinin kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 10:39

ABD siyaset sahnesinin, Biden’dan sonraki en güçlü ismi olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi, dün akşam saatlerinde San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı. Dünya çapında büyük ses getiren olayın failinin kimliği belli olurken saldırıyla ilgili inanılmaz detaylar da bir bir belli olmaya başladı.

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası Paul Pelosi, dün San Francisco'daki evine giren kimliği belirsiz bir şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin o sırada evde olmadığı öğrenildi. 

Polis saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurdu.  82 yaşındaki Paul Pelosi'nin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

Dünyayı sarsan anlar… Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran kişinin kimliği belli oldu
SALDIRININ DETAYLARI BELLİ OLDU

Korkunç saldırıyla ilgili detaylar olayın üzerinden saatler geçtikten sonra belli oldu. 

42 yaşındaki David DePape’nin saldırıyı gerçekleştirdiği açıklanırken adamın Paul Pelosi'ye çekiçle saldırdığı açıklandı.

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San Francisco Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, DePape’nin Pelosi'nin evine arka taraftan girdiğine ve o sırada Washington DC'de bulunan Demokrat Meclis başkanını kastederek “Nancy nerede?” diye bağırdığına inanılıyor.

Dünyayı sarsan anlar… Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran kişinin kimliği belli oldu
"NANCY GELENE KADAR BEKLEYECEĞİZ"

CNN'ye göre DePape daha sonra Paul Pelosi’yi “Nancy eve gelene kadar bekleyeceğiz” diyerek bağlamaya çalışmış.

San Francisco Polis Şefi William 'Bill' Scott, memurların cuma günü saat 14:27'de Pacific Heights semtindeki Pelosi konutuna gönderildiğini ve burada elinde çekiciyle şüpheli DePape ile karşılaştıklarını aktardı.

Scott, daha sonra şüphelinin çekici Paul Pelosi’ye savurarak ona şiddetli bir şekilde saldırdığını söyledi.

Polisler daha sonra zanlıyı yakalayarak elinden çekici aldı ve Paul Pelosi’ye olay yerinde sağlık müdahalesi yapıldı.

İşte o görüntüler!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosinin eşine saldırı Failin kimliği belli olduABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine saldırı! Failin kimliği belli olduHaberin Tüm Görselleri

BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

Scott ayrıca DePape'in cinayete teşebbüs, ölümcül bir silahla saldırı, yaşlı istismarı, hırsızlık gibi birçok suç kaydının olduğunu belirtti.

KTVU'nun kaynaklara dayandırdığı haberine göre, müfettişler, DePape'e ait olduğu iddia edilen ve saldırmayı düşündüğü diğer politikacıların isimlerinin bulunduğu tüyler ürpertici bir liste buldular.

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Pelosi konutunun ABD’li televizyon kanalları tarafından çekilen resimlerinde evin arkasında camları kırılmış açık bir pencereyi görülüyordu. Saldırganın eve bu şekilde girdiği düşünülüyor.

Bölge sakinlerinin aktardığına göre Nancy Pelosi konutunda olduğunda evi bir koruma ordusu koruyordu. Ancak Nancy Pelosi iş için başkente ya da bir başka yere gittiğinde bu korumalar etrafta olmuyor.

Dünyayı sarsan anlar… Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran kişinin kimliği belli oldu
20 YILDIR ABD'DE YAŞAYAN BİR KANADALI

DePape'in CNN'e konuşan akrabalarından ikisi, onun aslen Kanadalı olduğunu, ancak yaklaşık 20 yıl önce Kaliforniya'ya taşındığını söyledi. Adamın ailesinden koptuğu da anlatılanlar arasındaydı.

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Şüphelinin üvey babasıyla evli olan Teresa DePape, USA Today'e David DePape’nin 'güçlü fikirleri' olduğunu söyledi:

“David'in şiddet yanlısı biri olduğunu bilmiyordum. Ama agresif bir konuşmacıydı.”

Dünyayı sarsan anlar… Nancy Pelosi’nin eşine çekiçle saldıran kişinin kimliği belli oldu
KOMPLO TEORİLERİ PAYLAŞIYORDU

Onu tanıyan diğer kişiler CNN'e uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve Berkeley bölgesinde bir depoda yaşadığını söyledi.

Çeşitli haber siteleri, DePape'in Facebook ve YouTube'da yanlış bir şekilde Covid-19 aşılarının ölümcül olduğunu ve 2020 seçimlerinin çalındığını iddia eden komplo teorileri yayınladığını duyurdu.

Haber ajansları da saldırganın 2013 yılında katıldığı çeşitli eylemlerden fotoğraflar paylaştı.

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