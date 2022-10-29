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Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz!

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#Ukrayna Savaşı#Kiev#Vitali Kliçko
Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 08:19

24 Şubat’tan beri devam eden savaşta Rusya’nın hedefinde bir süredir Ukrayna’nın enerji altyapısı var. Elektrik santrallerini, kritik şebeke noktalını vuran Rus ordusu ülkeyi enerji açısından sıkıntılı bir duruma düşürerek teslim olmaya zorlama stratejisini benimsemiş görünüyor. Bu gidişata dair Kiev’den gelen çağrı ise oldukça düşündürücü…

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İki haftadan fazla bir süredir, Moskova'nın elektrik santrallerine ve daha geniş şebekeye yönelik saldırıları, Ukrayna’yı kesintilerle boğuşmaya ve sistemin sert kış aylarında hayatta kalıp kalamayacağını sorgulamaya sevk etti.

Bu süre zarfında, Ukrayna'nın toplam enerji altyapısının yaklaşık yüzde 40'ı, Kremlin'in işgalinin en yeni komutanı General Sergei Surovikin tarafından koordine edilen drone ve füze saldırılarında ciddi şekilde hasar gördü.

Önümüzdeki günlerde Ukrayna genelinde gece sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerde -20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz
Kiev'de yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle elektrikler sık sık kesiliyor. Yolda ellerindeki fenerle yürümeye çalışan Kievliler...

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EVLERDE NE PENCERE VAR NE DE GAZ!

Pek çok Ukraynalı, gazsız ve penceresiz, savaştan zarar görmüş binalarda yaşarken, evlerini ısıtmak için kullandıkları tek yöntem elektrik.

Yetkililer Ukrayna'nın ağır silahlar ve hava savunma sistemleri için “çaresizce” bir ihtiyaç içinde olduğunu kabul ederken, bu kış hayatta kalmak için battaniyeler, kışlık giysiler ve jeneratörlere de ihtiyaç var diyorlar.

51 yaşındaki Kiev belediye başkanı ve eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Kliçko, The Telegraph'a, Rusya'nın elektrik santrallerine yönelik artan saldırılarının ülkesini yeni bir insani krizin eşiğine getirdiğini söyledi.

Kliçko, sadece Kiev kentinden sorumlu olsa da, Irpin, Buça ve Borodyanka da dahil olmak üzere şehrin dış banliyölerindeki sivillere yönelik en korkunç şiddete tanık oldu.

Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz
Ukrayna bir yandan savaşırken bir yandan da ülkesinin zarar gören altyapısını yeniden inşaya uğraşıyor

ADI RUSYA'NIN ÖLÜM LİSTESİNDE 2. SIRADAYDI

Vitali Kliçko, savaşın ilk günlerinde Rus suikastçılarına yönelik hedefler listesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'den sonra ikinci sırada yer aldı.

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2014 yılından bu yana Kiev belediye başkanı olarak Kliçko, Ukrayna başkentinin sakinlerine yeni evler, yüksek ücretli işler ve sürdürülebilir bir refah sistemi sunmaya kalbini verdiğini söylüyordu. Ancak savaş bu vaatleri elbette geciktirecek.

“Ukraynalılar bu kış Ukrayna dışında kalma fırsatı bulurlarsa, lütfen orada kalın, insani bir sorun riski oldukça büyük. Ama asıl amacımız halkımızı geri getirmek, Ukrayna'nın en büyük değeri vatandaşlarımız ve halkımızdır” dedi.

Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz
"PUTİN SİVİLLERDEN İNTİKAM ALIYOR"

Kliçko, Putin'in doğu Donbass bölgesini ele geçirmedeki başarısızlığının onu sıradan vatandaşlardan intikam almaya ittiğine inanıyor.

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Kiev belediye başkanı, harap olmuş şehri, sert kışa karşı, şimdiye kadarki en büyük savaşına hazırlanırken müttefiklerini yardım çabalarını hızlandırmaya çağırdı.

"JENARATÖR VE BATTANİYE YOLLAMAZSANIZ DONARAK ÖLECEĞİZ"

Vitali Kliçko, Batı'nın kendilerini sıcak tutmak için acilen battaniye ve jeneratör göndermemesi halinde Ukraynalıların bu kış donarak öleceğini söyledi.

Kiev’in en yetkili ismi “Halkımızın hayatını kurtarmak ve onları korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak bu kış kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma olacak” dedi.

Kiev halkı, saldırılar sonucunda bölgenin elektrik arzında 'keskin bir bozulma' konusunda uyarıldı.

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Kliçko, Vladimir Putin'in son askeri komutanının damgasını taşıyan taktik değişikliğinin, Rusya’nın bocalayan işgal operasyonunda küçük bile olsa bir zafer kazanma ihtiyacını yansıttığını söyledi.

Ukrayna savaşında son durum… Kiev’den batıya çağrı: Bize battaniye ve jeneratör yollayın yoksa donarak öleceğiz
Vitali Kliçko'nun kardeşi Wladimir Kliçko da savaşta ön saflarda çarpışıyor

"HER DAKİKA VE SAATİ CANIMIZLA ÖDÜYORUZ"

Belediye Başkanı “Putin'in işgali artık Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerine karşı bir savaş değil, kış havasını onları boyun eğdirmek için kullanmaya çalışan sivillere karşı bir savaş.” diye tanımlıyor yaşananları.

Kliçko ve ekibi, birçok jeneratör satın almayı başardı ve Kiev'de 1000 adet mobil ısıtma noktası hazırladı.

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Ancak, bunu yaparken bir yandan da kış yaklaşırken hâlâ bir “en kötü durum senaryosu” için hazırlandıklarını itiraf etti.

Kliçko batılı ülkelerin desteği için minnettar, ancak “Askeri ve insani yardımın Ukrayna'ya ulaşması çok yavaş oldu. Her dakikayı, her saati, her günü hayatımızla ödüyoruz” diyor.

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#Ukrayna Savaşı#Kiev#Vitali Kliçko

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