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Twitter çalışanlarını gece yarısı şoke eden e-posta! Elon Musk tarih verdi: Kararınızı verin

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#Twitter#ELON Musk#İşten Çıkarma
Twitter çalışanlarını gece yarısı şoke eden e-posta Elon Musk tarih verdi: Kararınızı verin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 16:46

Twitter'ın yeni patronu ünlü milyarder Elon Musk, şirket çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile personele adeta ültimatom verdi. Musk Perşembe akşamına kadar süre verdiği şirket çalışanlarından net bir cevap bekliyor.

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Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk,Twitter çalışanlarını şaşırtmaya devam ediyor.

Sosyal medya platformu Twitter'ı geçtiğimiz günlerde 44 milyar Dolar karşılığında satın alan Musk, ilk iş olarak şirketin üst düzey yöneticilerini işten çıkarmış ve mavi tik özelliğinin paralı olacağını duyurmuştu.

ÇALIŞANLARIN YARISI KOVULDU, KALANLAR İÇİN DURUM KOLAY DEĞİL

Musk'ın şirketi satın almasının birinci haftasında Twitter çalışanlarının yaklaşık yarısıyla yollar ayrıldı. İşten çıkarılan personelle ilgili iddialar günlerce gazete manşetlerini süslerken, kalanlar için de durumun çok kolay olmadığı ortaya çıktı.

Twitter çalışanlarını gece yarısı şoke eden e-posta Elon Musk tarih verdi: Kararınızı verin

GECE YARISI GELEN E-POSTA ŞOKE ETTİ

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Musk'ın verdiği görevleri yerine getirebilmek için ofiste uyumaya başlayan Twitter çalışanları gece yarısı posta kutularına düşen bir e-posta karşısında şoke oldular.

PERŞEMBE AKŞAMINA KADAR SÜRE: KARARINIZI VERİN

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Elon Musk söz konusu e-postada Twitter çalışanlarına Perşembe akşamına kadar süre verdi ve şirketin bir parçası olarak kalmak isteyip istemediklerine karar vermelerini istedi.

İMZALAMAYANLAR 3 AYLIK TAZMİNATLARINI ALACAK

Musk, çığır açacağını düşündüğü 'Twitter 2.0' için tüm çalışanların en yüksek performansta çalışması gerektiğini belirtti ve bunun uzun ve yorucu mesailer anlamına geldiğini vurguladı.

Çalışanlara gönderilen e-postada Perşembe akşamı saat 17:00'a kadar gönderilen formu imzalamayan herkesin üç aylık tazminatını alarak şirketten ayrılacağı söylendi.

Twitter çalışanlarını gece yarısı şoke eden e-posta Elon Musk tarih verdi: Kararınızı verin

BUNDAN SONRA DAHA ÇOK 'MÜHENDİSLİK' ODAKLI OLACAK

Musk, aynı e-postada ayrıca ekibin çoğunluğunu oluşturan ve 'harika kod' yazan çalışanlarla Twitter'ın bundan sonra çok daha mühendislik odaklı çalışacağını söyledi.

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