Türklerin yarısı kurtuldu

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 22’nci gününde Mariupol’de camide mahsur kalan Türklerin tahliyesine başlandı. Tahliyelerle ilgili Hürriyet’e bilgi veren Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, 65 kişilik Türk grubun özel araçlarla kentten ayrıldığını söyledi. Rus askerinin, tahliye otobüsünün şehre girişine izin vermediğini bildiren Hacıoğlu, “Otobüsümüz maalesef şehre giremedi. Ancak camide bekleyenleri taşıyan 8 otomobil şehirden çıkmayı başardı. Bunların 4’ünde bizim vatandaşlarımız vardı. Ayrıca özel minibüslerde para karşılığı yer bulan vatandaşlarımız da oldu. Dün de (çarşamba) iki otomobille kent dışına çıkanlar vardı. Toplam 65 kişi” ifadesini kullandı.

ZAPORİJİYA’DA ZORUNLU MOLA

Hacıoğlu, gece seyahat etmeye izin verilmediği için araçların çoğunun şu an Zaporijiya kentinde beklemekte olduğunu, buradaki 40 kişinin sınırı geçmek için gündoğumunu beklediğini belirtti. Kendisi Odessa’da bulunan Hacıoğlu, cami imamı Mehmet Yüce’nin Diyanet’in talebiyle kentten ayrılan gruba katıldığını ve Sumi şehrine seyahat ettiğini belirtti. Mariupol’da Türkler ve akrabalarından oluşan 57 kişinin kaldığını belirten Hacıoğlu, “30 kişi şu an camide, diğer kalanlar evlerinde. Yarın (bugün) onların tahliyesini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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7 bin Rus askeri öldü

ABD’NİN 20 YILLIK KAYBINA EŞİT

ABD istihbaratı, Rusya’nın 24 Şubat’ta başladığı Ukrayna işgalinde geride kalan 3 haftada 7 bin Rus askerinin öldüğünü tahmin ediyor. Bu rakam, son 20 yılda ABD’nin Irak ve Afganistan’daki toplam kayıplarından fazla. ABD yetkilileri bu kadar kısa bir sürede böylesine büyük bir kaybın şaşırtıcı olduğu değerlendirmesini yaparken, 150 bin Rus askerinin katıldığı savaşta 14 ila 21 bin civarında da yaralı olduğu bu nedenle kayıpların artabileceği düşünülüyor. Bu sürede Rusya ayrıca en az 3 generalini kaybetti. ABD yetkilileri büyük kayıpların askerler arasındaki morali ve savaşa devam etme isteğini de düşürebileceği görüşünde.

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‘ÇOCUKLAR’ YAZAN TİYATRO BİNASINI BOMBALADILAR

RUS ordusu Mariupol’de 1000 kadar sivilin sığındığı bir tiyatro binasını bombaladı. Füzelerin isabet etmesinin ardından tiyatro binası yerle bir olurken, bombaların bodrum kattaki sığınaklara etki etmemesi sonucu siviller hayatta kalmayı başardı. ABD merkezli Maxar uydu şirketinin 14 Mart tarihli görüntülerinde binanın iki yanına, sivillerin olduğunun anlaşılması için büyük harflerle ‘Çocuklar’ yazıldığı görülürken, Ukrayna, Rus güçlerini içeride siviller olduğu bilinmesine rağmen saldırı düzenlemekle suçladı. Rusya ise saldırıdan Ukraynalı aşırıcı Azov taburunun sorumlu olduğunu iddia etti. Rus ordusunun Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda da dün 53 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.