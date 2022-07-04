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Türkiye'nin zaferini hazmedemediler

#Nikos Dendias#Yunanistan#Türkiye
Türkiyenin zaferini hazmedemediler

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, her fırsatta Türkiye’yi kötüleme alışanlığını, haftalık Proto Thema gazetesine verdiği demeçte de sürdürdü. Dendias, Türkiye’nin İspanya’nın başkenti Madrid’deki NATO zirvesinde herhangi bir sonuç elde etmediğini, revizyonist bir siyaset izlediğini ve adaların silahsızlandırılmasına ilişkin tezlerinin ise tehlikeli olduğunu öne sürdü.

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Dendias demecinde şunları söyledi:

- “Ege’de ‘sıcak yaz’ yaşanıp yaşanmayacağı, Türkiye’nin tavrına bağlı. Umarım yaşamayız.

- Türkiye’de iktidar, muhalefet ve çeşitli analistler, Yunanistan’a kim daha çok sözlü saldırıda bulunacak yarışına girdi. Hukuki açıdan dayanaksız, tarihi bilgiden yoksun ve mantıksız taleplerle, Yunanistan’a saldırıyorlar. Başbakan Kiriakos Miçotakis dahil Yunan hükümeti üyelerine hakaretlerde bulunuyorlar.

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- Adaların silahsızlandırılmasına ilişkin talepler, Türkiye’nin revizyonist politikasının bir parçasıdır. Türkiye’nin, Yunan adalarının egemenliğinin, bunların silahsızlandırmalarına bağlı olduğu öyküsü, endişe verici ve tehlikelidir.

- İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili Madrid’de imzalanan anlaşmanın hukuki bir önemi yoktur ve tarafları bağlayıcı değildir.

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- Türkiye’nin, Avrupa Ortak Savunma ve Güvenlik Politikası’na dahil edilebilmesi için Yunanistan ve Kıbrıs’ın (Rum kesimi) üye oldukları AB’de oybirliği bulunması gerekiyor.”

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‘ATİNA KAZANAMADI’

Buna karşılık ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) milletvekili ve eski dışişleri bakanı Yorgo Katrugalos ise, “Türkiye, Madrid’de ABD, İsveç ve Finlandiya ile ilgili hedeflerine ulaştı. Miçotakis ise zirvede hiçbir şey kazanmadı” dedi. Katrugalos, “Avrupa’nın en demokratik ülkelerinden olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin terör ve iadeler ile ilgili gerekçelerini kabul etti” dedi.

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#Nikos Dendias#Yunanistan#Türkiye

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