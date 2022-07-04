Gökyüzü ve uzay meraklıları buluştu

Haberin Devamı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen astronomi, teknoloji ve doğa meraklıları, Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısındaki Fidanlık Parkı’nda gökyüzünü gözlemlemek için buluştu. Milli Uzay Programı vizyonuyla gençlerin uzaya ilgisinin artırılmasının amaçlandığı 3 gün sürecek etkinlik boyunca seminerler, yarışmalar ve gök bilim ile ilgili birçok faaliyet de düzenlenecek. TÜBİTAK’ın koordinasyonunda düzenlenen etkinliğin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal birlikte yaptı. Açılışın ardından profesyonel ve amatör astronomi meraklıları, gece boyunca göl kıyısında yıldızları ve gezegenleri izledi. Bakan Varank, yaptığı konuşmada da özetle şunları söyledi:

Gözden Kaçmasın Türkiye'nin zaferini hazmedemediler Haberi Görüntüle







Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Havaalanı pizzası Haberi Görüntüle

“Bugün içinde bulunduğumuz Fidanlık Parkı’nı terör örgütü ve onun siyasi uzantısı parti bir dönem gençleri dağa kaçırmak için eğitim merkezi olarak kullanıyordu. Evet, Van’da Kandil’e eleman yetiştirilen yerde biz artık Milli Teknoloji Hamlesi’nin neferlerini yetiştiriyoruz.

HERKESTEN İYİ OLACAĞIZ

Ay’a göndereceğimiz insansız uzay aracında kullanmayı planladığımız hibrit motor teknolojili roket sisteminin testlerini başarıyla tamamladık. Erzurum’da Avrupa kıtasına kurulmuş olacak en büyük teleskobu inşa ediyoruz dediğimde dalga geçtiler. Biz kendi teleskobumuzla Hubble Uzay Teleskobu’ndan daha yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz. Nasıl ki bugün dünya, savunma sanayindeki başarılarımızı konuşuyorsa, emin olun gökyüzünde de herkesten iyi oluruz, olacağız.”





Diyarbakır’daki Zerzevan Kalesi’nde başlayan ve Van’da devam eden gökyüzü gözlem etkinlikleri, 22-24 Temmuz’da Erzurum’da ve 18-21 Ağustos’ta Antalya’da gerçekleştirilecek.