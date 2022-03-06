Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi tahliyelerde son durumu aktardı

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 11. gününde de devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm. Bana Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını söyledi. Terör devletinin para kazanabileceği tek bir liman olmamalı” dedi. Ukrayna hava sahasının 'uçuşa yasak bölge' ilan edilmesi talebini yineleyen Zelenskiy, “Aslında sorunun çözümü basit. İraden varken Ukrayna’nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı” şeklinde konuştu.



Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ise ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliye sürecini ve yapılmakta olan çalışmalarla ilgili şu bilgileri aktardı:

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Biz bu işin ciddiyeti ortaya çıkalı beri aslında ikazlarımızı yapıyoruz. 15 bin vatandaşımıza tek tek telefon edildi, riskler kendilerinin dikkatine getirildi. Şimdi başka bir noktadayız. Bombardımanlar var.

Birinci görece istikrarlı olduğu yerler. Güvenli diye düşündüğümüz yerlerde bile patlamalar olabiliyor. Bir de en sıkıntılı yerler var. Toplam 11 binin üzerinde vatandaşımızın Ukrayna'dan çıkmasını sağladık. Çok yoğun koordinasyon ihtiyacı ortaya çıktı. Ankara'daki kriz merkezi, Kiev'deki Büyükelçiliğimiz gelen talepleri alıp ülke dışına sevk etmeye çalışıyoruz. Önce otobüslerle başladık, sonra vatandaşlarımız için 4 tren seferi gerçekleştirdik.

Geriye maalesef güneyde ve kuzeyde olmak üzere bir kaç sıkıntılı bölgemiz kaldı. Sürekli olarak bölgelerle ilgili eş güdüm halindeyiz, vatandaşlarımızı nasıl çıkarabiliriz diye. 7/24 değerlendirmesini yapıyoruz. Yürütülen operasyon oldukça riskli bir operasyon. Yoğun çalışmalar neticesinde güvenli bulduğumuz imkanları devreye sokarak bu tabloyu elde ettik. Herson, Sumi, Mariupol gibi 4 sıkıntılı nokta var. Mariupol'de güvenli koridor ilan edildi dün ama tahliye gerçekleşemeden iptal edildi. Mariupol'de telefonlar da çalışmıyor.

NASIL BİR YOL TAKİP EDİLİYOR?



Bizim elçilikteki arkadaşlarımız vatandaşlarımızla temas halinde hangi yollar güvenli bunu takip ediyorlar. Güzergah analizi 7/24 hiç kesmeden devam ettiğimiz süreç. Kendi otobüslerimizi belirlediğimiz güzergahtan geçiriyoruz. Güvenli koridor aslında bu işin en güvenli yöntemi. Bugün inşallah dünkü gibi sıkıntı olmazsa Maripul'deki vatandaşlarımızın tamamını ya da en azından önemli bölümünü çıkarmayı hedefliyoruz. Maripul'da 50 ila 70 arasında vatandaşımız var.

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Burası Büyükelçilik değil toplanma merkezi, transit merkez olarak çalışıyor 10 gündür. Vatandaşlarımızı mümkün mertebe büyükelçiliğe davet ediyoruz, bir gece burada misafir oluyorlar. Ertesi gün ilk müsait kanalımız hangisi ise son dönemde iyice trene döndük, şoförlerin güvenlik riski gibi nedenlerle çıkmak istememesi gibi nedenlerle otobüs bulmakta da zorlanmaya başladık. Hem gelen vatandaşlarımız bir gece dinleniyor. Ondan sonra da ertesi gün trenle olmak üzere gara intikallerini sağlıyoruz.

Burada hala bizden yardım isteyen vatandaşlarımız varsa 10 gündür bizi izliyorlar. Büyükelçiliğimiz her zaman onların evidir. Yeri geldiğinde vatandaşlarımızı imkanlar ölçüsünde evlerinden aldıklarımız da oldu. Belki herkese ulaşamadık. Günde ortalama 1000'den fazla vatandaşın ülkeden ayrılmalarının yoğunluğuna vermelerini rica ediyorum bize ulaşamama taleplerini. Sadece Türk vatandaşları değil zora düşen soydaşlarımızla da ilgilenmeye çalışıyoruz. Ukraynalı eşi olan, çocuklarının nüfus işleri tamamlanamayan vatandaşlarımız geldi, onlara da yardımcı olduk.

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