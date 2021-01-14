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Dünya
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 20:29 | Son Güncelleme:

Türkiye'den Norveç'e sert tepki: 'İbret verici'

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Türkiye'den Norveç'e sert tepki: 'İbret verici'
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Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e, Oslo'da düzenlenen bir etkinlikte gösterilen tabloda PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Oslo Belediyesinin desteklediği bir faaliyet kapsamında, PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, yapılan diplomatik girişimlere rağmen Oslo Belediyesinin ısrarla sürdürdüğü tutumu için "ibret verici" ifadesi kullanıldı.

PKK'nın 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu bir terör olduğu anımsatılan açıklamada, "PKK’nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler arasında kadınlar bulunmaktadır. PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır. Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır Annelerinin feryatları buna örnektir. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG de kadın istismarının baş aktörlerindendir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıcı terör propagandasına son verilmesi çağrısı yapılarak, "Terörizme müsamaha gösterenlere, bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatırız." değerlendirmesinde bulunuldu.

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