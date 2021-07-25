Türkiye sınırına 50 km uzaklıkta... Dedeağaç’a yeni ABD yığınağı!

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Yunanistan’ın Dedeağaç (Aleksandrupolis) limanına son günlerde yeni askeri sevkiyat yaptı.

YOĞUN TRAFİK

ABD’nin bir yandan, Rusya’nın Avrupa’daki etkinliğini sınırlamak amacıyla gerçekleştirdiği “Atlantik Çözümü” (Atlantic Resolve) operasyonu çerçevesinde, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerine göndereceği tank ve zırhlı araçlar Dedeağaç limanına gelmeye başlarken, diğer yandan, ilkbahardan beri devam eden “Defender Europe” tatbikatına katılan zırhlı araç, helikopter ve personel ABD’ye dönüş için limanda bekliyor.

400 TANK VE ARAÇ

“Atlantik Çözümü” çerçevesinde, aralarında M1A2 Abrams tipi tank ve Bradley tipi zırhlıların bulunduğu 400 araç ve konteyner Dedeağaç limanına boşaltıldı. Amerikalı askeri yetkililer, Abrams ve Bradley gibi ağır taşıtların, hiçbir sorun çıkmadan limana boşaltılmalarından memnuniyet duyduklarını belirttiler.

ABD ordusu 598’inci Ulaştırma Tugayı Komutanı Albay Joshua D. Hirsch “Bu operasyon, Yunan müttefiklerimiz ile birlikte, Dedeağaç limanının olanaklarından yararlanmamız gayretlerinin doruk noktasıdır. Ekipmanın sadece hacmi değil, türü de önemlidir. Bu limanı, Abrams tankları ve Bradley zırhlılarını, paletli araçların sevkiyatında ilk kez kullandık” dedi.

ÖNEMLİ LİMAN

ABD’nin Doğu Akdeniz Ulaştırma Kolordusu sorumlusu Andre J. Cameron da “Son 2.5 yılda Dedeağaç, askeri teçhizatın sevkiyatı için Avrupa’nın en hayati limanlarından biri haline geldi. Sadece geçen yıl, bu limandan sekiz operasyon gerçekleştirdik. Artık ticari ve demiryolu hatlarını kullanarak hava ve zırhlı birlikleri Dedeağaç’a taşıyabileceğimizi kanıtladık. Dolayısıyla, her türlü sevkiyat operasyonunu Dedeağaç’dan yapabiliriz” şeklinde konuştu.



BÜYÜKELÇİ PAYLAŞTI

ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ise sosyal medya hesabında “Dedeağaç limanının altyapısı için yapılan yatırımlar, stratejik bir başarıdır. Dedeağaç, son 2.5 yılda, ABD ordusunun Avrupa’ya silah-araç sevkiyatı için hayati önem taşıyan bir liman haline geldi” diye yazdı. Dedeağaç limanına boşaltılan askeri araçlar önümüzdeki günlerde demiryolu ile Romanya ve Bulgaristan’a sevk edilecek. Ekipmanlar, ABD ordusunun karargâhı Kansas olan 1’inci piyade tümenine ait. Söz konusu tümenin 3800 askeri, 80 adet tankı, 130 adet Bradley tipi zırhlı, 500 adet de paletli aracı, 850 çekici ve 1500 adet cipi, Dedeağaç’tan Polonya ve Litvanya üzerinden de Avrupa’ya ulaştırılacak.

Bu arada, bazı bölümlerinde Türkiye’nin de katıldığı “Defender Europe” NATO tatbikatında yer alan, ABD’nin tank, helikopter ve askeri personel ise ABD’ye dönüş için Dedeağaç limanında bulunuyor. (Yorgo KIRBAKİ-ATİNA)



TANKLAR RUSYA’YI TEDİRGİN ETTİ



ABD’nin Yunanistan’daki Dedeağaç limanını aktarım üssü olarak kullanarak başta Baltık cumhuriyetleri olmak üzere doğu Avrupa ülkelerine yüzlerce tank sevkiyatı başlatması Rusya’da tedirginlikle karşılandı.

UKRAYNA İDDİASI

Rusya ile Ukrayna arasında Kırım ve ayrılıkçı Dombas yüzünden er veya geç yeni silahlı ihtilafın çıkmasının kaçınılmaz olduğunu iddia eden Rusya’daki uluslararası siyaset ve jeopolitik konuları uzmanı Nikolay Zlobin, ABD’nin doğu Avrupa’ya silah yığınağı ile Rusya-Ukrayna arasındaki büyük savaşa hazırlık yaptığını öne sürdü.

Zlobin, “ABD’nin Doğu Avrupa ülkelerine iki kolorduyu donatacak zırhlı araç sevk etmesi yakında Moskova ile Kiev arasında patlak vermesi olası savaşa hazırlık amacı taşıyor. ABD ve NATO başta olmak üzere Batılı ülkeler Moskova’ya olası yeni ihtilafın nereye kadar yayılabileceği çizgisini çiziyor. Ayrıca doğrudan Ukrayna müdahalesi de ihtimal dışı değil” görüşünü dile getirdi.

SİLAHLANMA SÜRÜYOR

Avrupa’nın doğusunda Rusya ile ABD arasında klasik silah gerilimi 2007 yılında tırmanışa geçmişti. Rusya tek taraflı kararla AGİT çerçevesinde imzalanan AKKA’dan (Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması) çekilme kararı almıştı. Bu tarihten itibaren hem Rusya hem de ABD, Avrupa’da gerek gördüğü noktalarda askeri varlığını güçlendirme yoluna başvurmaya başlamıştı. (Nerdun HACIOĞLU)

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