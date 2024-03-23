Macaristan - Türkiye maçında Arda Güler dikkat çekti! Rakip oyuncunun kilolu hali çok konuşuldu: 50 maçta 40 gol attı

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Macaristan'a tek golle kaybederken karşılaşmada rakip santrforun kilolu görüntüsü ve Arda Güler'in performansı dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Galler ile oynanan son karşılaşmanın 11’inde 9 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

İtalyan teknik adam; Galler maçında görev alan Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine; Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal’ı sahaya sürdü. Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu’nu görevlendiren Montella; sağ kanatta Yunus Akgün, on numarada Orkun Kökçü, sol kanatta ise Kenan Yıldız’a görev verdi. Montella’nın ileri uçtaki tercihi ise Enes Ünal oldu.

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A Milli Takım, Macaristan karşılaşmasına şu 11 ile çıktı: “Mert Günok - Zeki Çelik, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Enes Ünal.”

ENES ÜNAL 1 YILLIK ARANIN ARDINDAN İLK 11'DE

A Milli Futbol Takımı’nda uzun süre sonra aday kadroya davet edilen Enes Ünal, Macaristan karşısında yaklaşık 1 yıllık aranın ardından ilk 11’de görev yaptı. A Milli Futbol Takımı’nda Enes Ünal, yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından yaklaşık 1 yıl milli formadan uzak kalmıştı. Son olarak geçtiğimiz yıl mart ayında EURO 2024 Elemeleri’nde Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev yapan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, daha sonra sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosuna dahil edilememişti. Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Enes Ünal, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından milli takımda bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı.

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2 FUTBOLCU İLK KEZ KADRODA

Ay-yıldızlılarda, Macaristan ve Avusturya karşılaşmaları öncesinde 4 isim ilk kez aday kadroya davet edilmişti. Bu dört isimden Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Macaristan yolculuğu öncesinde Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmişti. Öte yandan Nürnberg forması giyen Can Uzun ve Alanyasporlu Oğuz Aydın, ilk kez bir müsabaka kadrosunda yer aldı.

AZ SAYIDA TÜRK TARAFTAR, AY-YILDIZLILARI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan’a konuk olduğu karşılaşmayı az sayıda Türk taraftar da takip etti. 67 bin kişilik Puskas Arena’da oynanan karşılaşmada Macaristan’da yaşayan ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen az sayıda Türk taraftarı da Ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı.

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ERSAN MARTİN UNUTULMADI

Öte yandan karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersan Martin unutulmadı. Ay-yıldızlılar, Macaristan mücadelesine Ersen Martin’in anısına Macaristan siyah bantla çıktı.

RIDVAN YILMAZ DEVAM EDEMEDİ

A Milli Futbol Takımı’nda Rıdvan Yılmaz, sol arka üst adelesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle Macaristan maçına devam edemedi.

Millilerde 22 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi. Müsabakanın 26. dakikasında sol arka üst adalesini tutarak kendini yere bırakan Rıdvan’a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra kenara gelen ay-yıldızlı oyuncu, 27. dakikada yerini Mert Müldür’e bıraktı.

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MAÇ SONU GERGİNLİK

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bitiş düdüğüyle birlikte İsmail Yüksek ile Laszlo Kleinheisler arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

İki takım futbolcularının araya girmesi sonrası gerginlik sona erdi.

MARTİN ADAM'IN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Macaristan ile Türkiye arasında oynanan özel maçta Macar santrafor Martin Adam'ın görüntüsü dikkat çekti.

Güney Kore takımlarından Ulsan Hora'da forma giyen Martin Adam, güçlü fiziği ve kilolu görüntüsüyle dikkat çekti.

Macar golcü, 2021-22 sezonunda 50 maçta attığı 40 golle adından söz ettirmişti.

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ARDA GÜLER SONRADAN GİRDİ

Müsabakaya yedek başlayan Arda Güler, ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.

Toplamda 33 dakika süre alan Arda Güler, oyuna hareketlilik katarken ikili mücadelelerdeki üstünlüğü ile dikkat çekti.

Maçta toplam 3 şut girişiminde bulunan Arda, bir kez kaleyi bulurken Milli Takım'ın hücum kalitesini arttırdı.

Öte yandan Arda Güler'in az süre alması nedeniyle sosyal medyada eleştiriler yükseldi.

Arda'nın takım kalitesini yukarıya çektiği yönünde paylaşımlar yapılırken Vincenzo Montella'nın daha fazla süre vermesi gerektiği vurgulandı.