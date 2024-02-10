Arda Güler'in penaltı kazandırdığı maçta Real Madrid fark attı! Maç sonu takım arkadaşını teselli etti

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Real Madrid, Arda Güler'in sonradan oyuna dahil olduğu maçta Girona'yı 4-0 yenerek zirvedeki puan farkını 5'e çıkardı.

Real Madrid'in galibiyet gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.

VİNİCİUS JUNİOR'UN YERİNE OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.

Müsabakanın 89. dakikasında Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyonda Real Madrid penaltı kazandı ancak topun başına geçen Joselu direği geçemedi.

KISA SÜRELİ RESİTAL YAPTI

Harika çalımlarla Girona ceza sahasına kadar giren Arda Güler, rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı.

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Müsabakanın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Joselu penaltı atışından faydalanamadı.

ZİRVEDE FARK 5'E ÇIKTI

Real Madrid, bu zaferle ligde yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı. Şampiyonluk yarışındaki Girona ise son iki maçında 5 puan kaybetti.

Bu sonuçla puanını 61'e yükselten lider Real Madrid, en yakın rakibi Girona ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

LaLiga'nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Vallecano ile karşılaşacak. Girona ise Bilbao deplasmanına gidecek.

TAKIM ARKADAŞINI TESELLİ ETTİ

Kazanılan penaltı vuruşunda direği geçemeyen İspanyol golcü Joselu, büyük üzüntü yaşarken Arda Güler teskin etti.

Son düdüğün ardından hemen takım arkadaşının yanına giden Arda Güler, Joselu'ya sarılarak moral vermeye çalıştı.

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