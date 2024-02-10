Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i 3 golle devirdi! Boey...

Güncelleme Tarihi:
Bundesliga'nın 21. haftasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
BayArena'daki karşılaşmayı Leverkusen 3-0'lık skorla kazandı.
Mücadelede Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong attı.
Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen, puanını 55'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bayern Münih, 50 puanda kaldı.
Bayern Münih'te Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey, ilk 11'de başladığı maçta 81 dakika sahada kaldı.