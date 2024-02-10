Real Madrid'de Arda Güler planı değişti! Dev kulüpler talip oldu

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Real Madrid'de üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası formasına kavuşan Arda Güler, fazla süre alamazken takımdaki geleceği sezon sonunda belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında çıkan haberde, Arda Güler’in kendisine “Barcelona’ya gitmediği için pişman” diyenlere cevap verdiği iddia edilmişti.

"BENİ HİÇ TANIMIYORLAR"

Arda Güler'in, "Pişman oldu" yorumlarına "Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Yakında benim zamanım gelecek." yanıtını verdiği ve takımda mutlu olduğu ileri sürülmüştü.

Carlo Ancelotti tarafından savunma yönünü geliştirmesi istenen Arda Güler’in, İtalyan hocanın gözüne girememesi durumunda sezon sonunda başka bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

DEVLER TALİP OLDU

Real Madrid Exclusivo’da yer alan habere göre; sezon sonunda Arda Güler’in kiralanması yönünde karar çıkarsa milli futbolcunun önünde iki opsiyonu şimdiden var.

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Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ve Bundeliga’da an itibarıyla lider durumda bulunan Bayer Leverkusen, Arda Güler’e yakın markaj yapan kulüpler olarak ön plana çıkıyor.

BRAHIM DIAZ MODELİ

Real Madrid, Brahim Diaz’a da benzer bir formül uygulamıştı.

İspanyol devi, Brahim Diaz’ı 2 kez üst üste Milan’a kiralamış ve futbolcunun gösterdiği gelişim sonrası takıma entegre etmişti.

Brahim Diaz bu sezon Real Madrid formasıyla 26 maça çıkarken 7 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Arda Güler ise 3 maçta 76 dakika süre alırken skor katkısı yapamadı.