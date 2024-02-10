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Başar Önal'ın Beşiktaş'a transferi neden iptal oldu? Kulübünden açıklama geldi

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#Transfer#Beşiktaş#Başar Önal
Başar Önalın Beşiktaşa transferi neden iptal oldu Kulübünden açıklama geldi
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 17:12

Beşiktaş'ın transferin son gününde ilgilendiği Başar Önal için kulübünden açıklama geldi.

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Beşiktaş, transferin son gününde Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap’ta forma giyen Başar Önal’ı gündemine almıştı.

19 yaşındaki sol kanat için TFF'de lisans kaydı açılmıştı ancak transfer çekleşmemişti.

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TRANSFER İPTAL Mİ OLDU?

Spor Arena'dan Muhammet Duman'ın "Başar Önal'ın transferi neden iptal oldu?" sorusuna yanıt veren De Graafschap Sportif Direktörü Peter Bijvelds, "Türkiye'den 3 kulüp Başar ile ilgilendi. Beşiktaş da bunlardan biriydi. Transferin iptal olması gibi bir durum yok çünkü bu süreçte Beşiktaş'tan hiç resmi bir teklif almadık. Başka bir kulüpten aldık ama bu Türkiye'den değildi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon De Graafschap formasıyla 26 resmi maça çıkan Başar Önal bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Transfer#Beşiktaş#Başar Önal

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