Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes'ten transfer itirafı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

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2011 yılında Valencia’dan Beşiktaş’a transfer olan ve orta sahadaki başarılı oyunuyla takımda yıllarca adeta maestro görevi gören Portekizli eski futbolcu Manuel Fernandes, Beşiktaş’taki dönemiyle ilgili önemli itiraflarda bulundu. Fernandes; Portekizli teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışı ve EURO 2024 Grubuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

“3-2 KAZANDIĞIMIZ BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇINI UNUTAMIYORUM”

Kariyeri boyunca birçok ligde mücadele ettiğini fakat Süper Lig’in farklı olduğunu vurgulayan Fernandes, “İngiltere, İspanya, Rusya ve Portekiz gibi ülkelerde futbol oynadım ama Türkiye'de futbolun yaşanış şekli çok özeldir. Taraftarların oluşturduğu iyi bir atmosfer var ve maçlar eğlenceli geçiyor.” dedi. Beşiktaş’taki dönemini değerlendiren ve kulübün o dönem maddi zorluklar yaşadığına dikkat çeken 38 yaşındaki eski yıldız, “Futbolcular olarak bizden o dönem çok fazla beklenti vardı ama gerçekte takım olarak yeterince başarılı olamadık. Beşiktaş’ta güzel anlarımız oldu ama bana göre yeterli değildi. Kulübün mali durumu göz önüne alındığında, diğer büyük takımlarla rekabet etmekte daha fazla zorlandığımız açıktı. Yine de daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı. İnönü Stadyumu’nun atmosferinden bahseden Manuel Fernandes, “İnönü Stadyumu’nda maç kazanmamıza yardımcı olacak türden çok iyi bir atmosfer vardı. Bu atmosferde oynadığımız, aklıma gelen ve unutamadığım maç İnönü Stadyumu'nda son dakika golüyle 3-2 kazandığımız Beşiktaş-Fenerbahçe maçıydı.” diye konuştu.

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“BEŞİKTAŞ’TAN AYRILDIKTAN SONRA FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DAN TEKLİF ALDIM”

Beşiktaş’ta oynadığı dönem içinde kalan ukdeyi paylaşan ve Süper Lig’in diğer büyük takımlarından da transfer teklifi aldığını belirten Fernandes, şöyle devam etti: “Beşiktaş’taki ana hedefim, Süper Lig’i kazanmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamaktı. Beşiktaş’ta birçok teknik direktörle çalıştım ama kısa bir süreliğine de olsa Bernd Schuster ve Carlos Carvalhal'la çalışmayı daha çok sevmiştim. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yıllar içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklifler aldım ama hiçbiri gerçekleşmedi. Bunun nedeni muhtemelen gelen tekliflerin zamanlamasıyla alakalıydı.”

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“FERNANDO SANTOS’UN TAKIM İÇİN DOĞRU KİŞİ OLUP OLMADIĞINI ZAMAN GÖSTERECEK”

Beşiktaş’ın geçen ay göreve getirdiği Portekizli teknik direktör Fernando Santos’un yeni görevini de değerlendiren eski orta saha, temkinli konuştu. Fernandes, “Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, tecrübeli bir teknik direktör ama takımın ve kulübün ihtiyacı olan kişi olup olmadığını zaman gösterecek. Her şey kulübün ona zaman vermeye istekli olup olmadığına ve takımın durumunu iyileştirmek için bu zamanı hak edip etmediğine bağlı.” dedi. Son haftalarda eleştiri oklarının hedefi olan vatandaşı Gedson Fernandes’e tavsiyelerde bulunan Portekizli eski yıldız, “Gedson Fernandes’e her şeyden önce futboldan keyif almasını söylemek istiyorum. Gelenekleri olan köklü bir kulüpte oynuyor ve Türk futbolu onun oyun tarzına uygun.” diye konuştu. Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen 38 yaşındaki Portekizli, “Süper Lig’deki şampiyonluk mücadelesi sadece şansla ilgili olmayacak. Şu anda Galatasaray'ın üstünlüğü ve avantajı var. Aynı zamanda fikstür de Süper Ligi kimin kazanacağını belirlemeye yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

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“FAVORİ PORTEKİZ AMA TÜRKİYE’NİN ELEMELERDE ALDIĞI SONUÇLAR…”

Son olarak A Milli Futbol Takımımızın, EURO 2024 Elemelerindeki başarılı performansını değerlendiren Manuel Fernandes, şöyle konuştu: “Türkiye’nin elemelerde aldığı başarılı sonuçlar Türk Milli Takımının gelişimini ve Montella'nın Türk futboluna ve kültürüne iyi uyum sağladığını gösteriyor. EURO 2024’te grubun favorisi Portekiz olacak ancak bunu sahada göstermezseniz bunun pek bir anlamı kalmıyor. Portekiz için Bernardo Silva, Rafael Leão, Bruno Fernandes gibi oyuncular büyük bir etki yaratabilir. Türkiye tarafında ise Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci gibi tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alacağını düşünüyorum.”

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