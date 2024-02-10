Beşiktaş'ta rekor transferler! Musrati 12+2.5 milyon Euro ile en pahalı, Muci 10 milyon Euro ile 2. pahalı transfer

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Libyalı Almoatasembellah Ali Mohamed Musrati, ya da bilinen kısa ismiyle Al Musrati, Portekiz’in en iyi defansif orta saha oyuncularından biri olarak kendisini kanıtlamış bir isim... Profesyonel futbol kariyerine 17 yaşında ülkesinde El İttihad takımında başlayan ve 3 sene burada oynayan Al Musrati, kendisini izleyip beğenen Hollandalı emekli golcü Romano Sion’un tavsiyesiyle Portekiz’in Vitoria Guimaraes takımına transfer oldu.

MUSRATİ ANTRENMANLARDA BİR MAKİNE

Kısa bir süre Rio Ave’de kiralık oynayan Al Musrati 2020’de Braga’ya geçti. Sion Musrati’yi tavsiye ederken “Muhteşem bir potansiyeli var. Girdiği ikili mücadelelerin neredeyse hepsini kazanıyor. Basit ama etkili oynuyor. Antrenmanlarda ise tam bir makine” ifadelerini kullandığını dile getirdi. Musrati’nin en önemli özelliklerinden biri ayağına gelen topların çoğunu olumlu kullanması, uzun isabetli paslarla arkadaşlarını pozisyona sokması.

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LAKABI ‘ARNAVUT HARİKA ÇOCUK’

Öyle ki Portekiz’de maç başına 0.6 kritik pas yüzdesine sahip bir isim. Topla bir sihirbaz olan Al Musrati savunmada da oldukça başarılı... Oyunu okuyabilen, pozisyonunu kaybetmeyen 27 yaşındaki oyuncu topa müdahale ve markajda da usta. Bu nedenle ki Libyalı oyuncu kariyeri boyunca defansif görevlerde daha çok bulundu. Ernest Muçi ise ‘Arnavut Harika Çocuk’ olarak da anılan ve üç yıl öncesine kadar ‘izlenmesi gereken yetenek’ olarak gösterilen bir isim...

HIZLI AYAKLI, ÇOK YÖNLÜ BİR FORVET

Ernest Muçi doymak bilmez bir driplingçi ve inatçı bir forvet. Onun ayağından topu almak çok zor. Maç başına dripling ortalaması 7’den yüksek ve %77 başarı oranı var. Çok yönlü bir oyuncu olan Muçi forvet, sol veya sağ açık olarak forma giyebiliyor. 1.80 metre boyundaki Arnavut futbolcuya çok güçlü kuvvetli bir forvet demek zor ancak yine de sırtı kaleye dönük olarak oynayabiliyor, ayrıca hızlı ayakları ona hücumda büyük katkı sağlıyor.

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HIZLI VE YETENEKLİ: BAŞAR DA BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş ayrıca Hollanda’da De Graafschap forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Başar Önal’ı renklerine bağladı. Önal hem sol hem de sağ kanatta görev alabilen bir isim. İsmi Fenerbahçe, Samsunspor ve Çaykur Rizespor ile de anılan Başar bu sezon Hollanda 2. Ligi’ndeki ekibinde 23 maçta oynayıp 7 gol attı, 4 de asist yaptı. Tüm kariyeri boyunca De Graafschap’ta oynayan Başar Türkiye U18 ve U19 milli takım formalarını giydi. Genç oyuncu hızı, top kontrolü, top sürüşü, yaratıcılığı, çevikliği ve yeteneği ile öne çıkan bir isim.

UĞUR MELEKE: BİR ŞİRKET KÜLTÜRÜ DEĞİŞİMİ

Bir kurumun en alttan en üst yönetimine kadar değerleri, tutumları, davranışları, iletişim kurma şekilleri ve karar alma mekanizmasını tanımlayan bir kavram. Bu sezon başında Beşiktaş’ta bir ‘şirket kültürü erozyonu’ oluşmuştu. Kadroda 10 Afrika kökenli, ana dili Fransızca olmuş bir soyunma odası. Davranış problemleri. Bu Warroll, Muci ve Musrati transferlerinde amaç, anladığım kadarıyla bir şirket kültürü dönüşümü.

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ORTA SAHAYA KALiTE iÇiN: MUCi

Beşiktaş’ta son dönemde ilk 11’de Türkler daha fazla oynuyor, onların yanına da Boşnak Hadziahmetovic, Kosovalı Rashica, Kazak Zaynutdinov gibi yerli kültürümüze yabancı olmayan yabancılar daha çok tercih ediliyordu. Arnavut Muci de belli ki bu şirket kültürüne uygun bulunmuş. Beşiktaş’ın orta sahada kaliteye, yaratıcılığa, rakip kaleye giden oyuncuya ihtiyacı ortada. Muci de bu tip bir oyuncu. Konferans Ligi gruplarında Aston Villa’ya 180 dakikada 3 gol atması etkileyici. Hem sol, hem de sağ ayağını kullanabiliyor; zaten Villa’ya da bir sol, bir de sağ ile atıyor kritik golleri. Ceza alanında iyi pozisyon alması, gol koklaması, rakibinin üzerine cesaretle gitmesi önemli özellikleri. Beşiktaş’ın Muci’ye yaptığı yatırım mantıklı bence.

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AL-MUSRATi’Yi ViEiRA KEŞFETTi

AL-Musrati ise daha farklı bir profil. Kariyerinde önemli bir kırılma noktasında şu an Pendikspor’u çalıştıran İvo Vieira olması enteresan. 2019’da Vitoria Guimaraes’i çalıştıran İvo Vieira, Al Musrati’nin potansiyelini fark edip A takıma çıkaran ve Avrupa Ligi’nde forma veren kişi. Bir başka tanıdık isim Carlos Carvalhal de Musrati’yi Braga’ya getiren ve takımın en önemli parçalarından biri yapan kişi.

HEM 6 HEM 8 NUMARA

Fiziksel özellikleri sebebiyle zaten top kapma becerisinin, hava hakimiyetinin iyi olması normal kabul edilebilir. Ama Musrati top dağıtımında da gayet başarılı bir orta saha oyuncusu. Onu hem altı, hem de sekiz numara olarak pekala düşünebilirsiniz. Hem Muci’nin, hem de Al-Musrati’nin bu sezon Avrupa kupaları oynamış oyuncular olmaları önemli. Muci bu sezon 34, Al-Musrati 20 maça çıkmışlar ki gayet iyi sayılar bunlar.

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