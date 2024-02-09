Beşiktaş’ın yeni transferi Ernest Muci: Bu bir hayalin, rüyanın gerçekleşmesi

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Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muci, İstanbul’a geldi.

Havaliamanında açıklamalarda bulunan Muci, "Bu efsanevi kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli ve paha biçilemez" dedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, on numara transferini Polonya’dan yaptı. Siyah-beyazlılar, Polonya Ekstraklasa Ligi ekiplerinden Legia Varşova forması giyen Arnavut futbolcu Ernest Muci ile anlaşma sağladı. Polonya’nın Varşova şehrinden hareket eden 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi.

"BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO"

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net kârın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir." denildi.

BEŞİKTAŞ'TAN REKOR TRANSFER

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22 yaşındaki futbolcu, bu bedelle birlikte Rodrigo Tabata'yı geçerek Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi oldu.

Hasan Arat: "Genç oyuncularımızla iyi bir birliktelik oluşturacaktır"

Transfer sürecinde oyuncunun kendisi, kulübü ve ailesinin olumlu davrandığını kaydeden Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş camiasına yeni transferi Ernest Muci hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş camiası herşeye layıktır. Bizler de bu göreve gelirken Beşiktaş’ın emrinde olduğumuzu söylemiştik. İnşallah güzel işler için fırsat bulur, bu genç takımımızla güzel işler yaparız. Hocamızın çok güvendiği ve istediği bir oyuncuydu. Samet Hocamız da (Aybaba) yaklaşık 2 aydır bu transfer için çaba sarf etti. Kendisi de çok severek geldi Türkiye’ye. Beşiktaş’a iyi çalışmış gelmeden. Muci, genç bir oyuncu. Bizim genç oyuncularımızla iyi bir birliktelik oluşturacaktır. Camiamızın mutlu olacağı bir transfer oldu. Beşiktaş’a hayırlı olsun. Transfer sürecinde dostluklarımızın büyük yararı oldu. Aynı zamanda kulübünün samimi yaklaşımı ve sporcumuzun ailesinin Türkiye’yi istemiş olması çok güzel bir netice getirdi" diye konuştu.

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Ernest Muci: "Bu efsanevi kulübün bir parçası olmak paha biçilemez"

Siyah-beyazlı formayı giyeceği için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Ernest Muci, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu bir hayalin, rüyanın gerçekleşmesi. Böylesine büyük bir kulüpte forma giyebilmek, bir rüyanın gerçekleşmesi diyebilirim. Taraftarımız, hocamız ve takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum. Hızlı bir transfer oldu benim için ama mutluyum durumdan dolayı. Bu efsanevi kulübün bir parçası olmak benim için çok önemli ve paha biçilemez" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise, "Kulübümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geç olsun, güç olmasın diyorum. Taraftarımızın sabrını biraz fazla zorladık ama bence güzel bitirdik. Biri geldi, ikincisi geliyor diyelim. Bizi eleştiren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarı her şeyin en güzelini hak ediyor" açıklamalarında bulundu.

Kendisini karşılamaya gelen taraftarlara üçlü çektiren Ernest Muci, daha sonra yetkililerle beraber havalimanından ayrıldı.