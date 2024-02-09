CANLI - Son gün transferleri haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

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Transfer dönemi bugün resmen sona eriyor. Süper Lig takımları, kadrolarını güçlendirmek için oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son gün bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken Beşiktaş'ta yoğun hareketlilik var.

Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili son gün transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.

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