CANLI - Son gün transferleri haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

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Transfer dönemi bugün resmen sona eriyor. Süper Lig takımları, kadrolarını güçlendirmek için oyuncu arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son gün bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken Beşiktaş'ta yoğun hareketlilik var.
Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili son gün transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.
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Galatasaray ve Hatayspor, Halil Dervişoğlu transferi için anlaşmaya vardı.
Beşiktaş'ın yen itransferi Ernest Muci'yi taşıyan uçak, saat 16.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde olacak.
Samsunspor, Sivasspor'dan ayrılan kaleci Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş, De Graafschap forması giyen Başar Önal ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Hatayspor, Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu’nu ikna etti. Kulübüyle transferi tamamlamak için görüşüyor.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Al-Musrati'nin transfer için de hem oyuncuyla hem kulübü Braga ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Eric Junior Bocat ve St. Triuden ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncuya ve temsilcisine son 24 saatte geri dönüş yapmadı. Uçak bileti bekleyen Bocat, bordo mavili ekipten geri dönüş gelmeyince takımıyla birlikte bugün antrenmana çıkma kararı aldı.
Adana Demirspor, Nice forması giyen Youcef Atal ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Atal ve Temsilcisi bugün resmi imza ve sağlık kontrolü için Adana’da olacak.