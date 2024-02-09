×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

CANLI - Son gün transferleri haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe
CANLI - Son gün transferleri haberleri / Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 14:28

Türkiye ara transfer dönemi bugün sona eriyor. Kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Birçok transfer haberi ve iddiası, futbolseverlerin de merak konusu... Gün içinde öne çıkan transfer gelişmelerini haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Transfer dönemi bugün resmen sona eriyor. Süper Lig takımları, kadrolarını güçlendirmek için oyuncu arayışlarını hızlandırdı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son gün bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken Beşiktaş'ta yoğun hareketlilik var.

Spor Arena olarak dört büyük takımla ve diğer Süper Lig kulüpleriyle ilgili son gün transfer gelişmelerini anbean bu sayfadan canlı olarak yayınlayacağız.

CANLI TRANSFER MERKEZİ | SAYFA GÜNCELLENMEKTEDİR

HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN ANLAŞMA TAMAM
HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray ve Hatayspor, Halil Dervişoğlu transferi için anlaşmaya vardı.

YENİ TRANSFER GELİYOR
YENİ TRANSFER GELİYOR

Beşiktaş'ın yen itransferi Ernest Muci'yi taşıyan uçak, saat 16.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde olacak.

MUAMMER RESMEN SAMSUNSPOR'DA
MUAMMER RESMEN SAMSUNSPORDA

Samsunspor, Sivasspor'dan ayrılan kaleci Muammer Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞAR ÖNAL HAREKATI
BEŞİKTAŞTA BAŞAR ÖNAL HAREKATI

Beşiktaş, De Graafschap forması giyen Başar Önal ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle görüşmeler sürüyor.

HALİL DERVİŞOĞLU HATAYSPOR YOLUNDA
HALİL DERVİŞOĞLU HATAYSPOR YOLUNDA

Hatayspor, Galatasaray forması giyen Halil Dervişoğlu’nu ikna etti. Kulübüyle transferi tamamlamak için görüşüyor.

BEŞİKTAŞ, YENİ 10 NUMARASINI AÇIKLADI
SERDAR DURSUN YENİDEN FENERBAHÇE'DE
SERDAR DURSUN YENİDEN FENERBAHÇEDE

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Serdar Dursun'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

6 NUMARAYA MUSRATI HAMLESİ
6 NUMARAYA MUSRATI HAMLESİ

Beşiktaş, Al-Musrati'nin transfer için de hem oyuncuyla hem kulübü Braga ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'A GERİ DÖNÜŞ OLMADI
TRABZONSPORA GERİ DÖNÜŞ OLMADI

Eric Junior Bocat ve St. Triuden ile her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor, oyuncuya ve temsilcisine son 24 saatte geri dönüş yapmadı. Uçak bileti bekleyen Bocat, bordo mavili ekipten geri dönüş gelmeyince takımıyla birlikte bugün antrenmana çıkma kararı aldı.

ADANA DEMİRSPOR İÇİN GELİYOR
ADANA DEMİRSPOR İÇİN GELİYOR

Adana Demirspor, Nice forması giyen Youcef Atal ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Atal ve Temsilcisi bugün resmi imza ve sağlık kontrolü için Adana’da olacak.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineHALİL DERVİŞOĞLU İÇİN ANLAŞMA TAMAM
timelineYENİ TRANSFER GELİYOR
timelineMUAMMER RESMEN SAMSUNSPOR'DA
timelineBEŞİKTAŞ'TA BAŞAR ÖNAL HAREKATI
timelineHALİL DERVİŞOĞLU HATAYSPOR YOLUNDA
timelineBEŞİKTAŞ, YENİ 10 NUMARASINI AÇIKLADI
timelineSERDAR DURSUN YENİDEN FENERBAHÇE'DE
timeline6 NUMARAYA MUSRATI HAMLESİ
timelineTRABZONSPOR'A GERİ DÖNÜŞ OLMADI
timelineADANA DEMİRSPOR İÇİN GELİYOR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!