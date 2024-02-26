Real Madrid'de Arda Güler'in büyük şanssızlığı! Tam oyuna girecekken Modric attı, Arda hayal kırıklığına uğradı

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İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Sevilla'yı Luka Modric'in golüyle 1-0 mağlup eden Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'in talihsizliği Türk futbolseverleri üzdü.

Sezon başında Real Madrid'e transfer olduktan sonra üst üste talihsiz sakatlıklar yaşayan milli futbolcumuz Arda Güler, kötü günleri geride bırakırken İspanyol deviyle ilk maçına Kral Kupası'ndaki Arandina karşılaşmasında çıkmış ve frikik vuruşunda gole çok yaklaşmıştı.

Bu karşılaşmadan 4 gün sonra bu kez Atletico Madrid ile oynanan Süper Kupa müsabakasının son anlarında oyuna dahil olan Arda, Real Madrid formasıyla ilk kupa sevincini yaşamıştı.

LALIGA'DA İLK DENEYİMİ YAŞADI

Yaklaşık 7 aylık beklemenin ardından Real Madrid'le ilk lig maçına Las Palmas mücadelesinde çıkan 18 yaşındaki yıldız, 81. dakikada oyuna girerek La Liga'da ilk maçına çıkmıştı.

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Karşılaşmada çok istekli bir görüntü ortaya koyan Arda Güler, Las Palmas mücadelesinde 90+8. dakikada gole çok yaklaşırken maç sonrası yaptığı açıklamada, "Merhaba Madridistas. LaLiga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Daha fazlasını başaracağız." ifadeleriyle mutluluğunu dile getirmişti.

SANTIAGO BERNABÉU STADYUMU ÇİMLERİNE AYAK BASTI

Uzun bekleyişin ardından bu kez Santiago Bernabéu Stadyumu'nda ilk maçına Girona karşısında çıkan Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna dahil oldu.

Oyuna girdikten sonra etkili bir oyun ortaya koyan Arda, maçın 89. dakikasında harika çalımlarla Girona ceza sahasına girerken yerde kaldığı pozisyonun ardından takımına penaltı kazandırmıştı.

Arda'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı vuruşunda topun başına geçen Joselu, direği geçemezken milli futbolcu takım arkadaşını teselli edip moral vermişti.

AURELİEN TCHOUAMENİ'NİN ARDA GÜLER ÇABASI ORTAYA ÇIKTI

Joselu'nun penaltı atışında yararlanamadığı maçta Aurelien Tchouameni'nin Arda Güler için büyük çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

Arda Güler'in yerde kalmasının ardından atışı kullanmak için topu eline alan Joselu'nun yanına metrelerce koşarak gelen Aurelien Tchouameni'nin, "Arda, Arda, Arda... Penaltıyı Arda atmalı" diyerek milli futbolcumuzun penaltıyı kullanması için uzun süre ısrar ettiği ortaya çıktı.

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CRESPO'YA RAKİP OLDU

Arda Güler, Rayo Vallecano karşısında 89. dakikada Luca Modric'in yerine oyuna dahil olurken Fenerbahçe'den takım arkadaşı Miguel Crespo ile rakip oldu.

SEVILLA'YA KARŞI YEDEK BAŞLADI

Real Madrid'in LaLiga'nın 26. haftasında Sevilla'yı konuk ettiği maça yedek başlayan Arda Güler, oyuna girmeye hazırlanırken değişiklikten vazgeçilmesi sonrasında süre alamadı.

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid-Sevilla maçının 78. dakikasında oyuna girmek için hazırlık yaptı.

TOP ÇIKMADI, KENARDA BEKLEMEYİ SÜRDÜRDÜ

Hazırlıklarını tamamlayan ve değişiklik için kenara gelen Arda Güler, topun uzun süre oyun dışına çıkmaması nedeniyle kenarda beklemeye devam etti.

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LUKA MODRIC SAHNEYE ÇIKTI

19. yaş gününü kutlayan Arda kenarda oyuna girmeyi beklerken Real Madrid'de sahneye çıkan Luka Modric, harika bir golle takımını 1-0 öne geçirdi.

ANCELOTTI DEĞİŞİKLİKTEN VAZGEÇTİ

Real Madrid'in golü bulmasının ardından Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler değişikliğinde vazgeçti.

İtalyan teknik adam, 90. dakikada Brahim Diaz'ı çıkarıp Ceballos'u oyuna aldı. Ancelotti, son değişiklik hakkını da Arda Güler'den yana kullanmazken milli futbolcumuz maçta süre alamadı.

ANCELOTTI'DEN MAÇ SONU İLGİNÇ CEVAP

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından Arda Güler ile ilgili gelen soruya; "Modric'in golünden önce Arda için planım vardı ama golden sonra fikrimi değiştirdim. Arda bu kararımı anlayacaktır. Anlamazsa da yapacak bir şey yok." yanıtını verdi.

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