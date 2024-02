Fatih Terim'in Panathinaikos'u şokta! Willian Arao'nun büyük talihsizliği

Haberin Devamı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisias ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında iki puan bıraktı.

Ev sahibi Panathinaikos'un golünü 37. dakikada Sebastian Palacios atarken 64. dakikada Bart Schenkeveld kırmızı kart oyun dışında kaldı.

ARAO'NUN BÜYÜK TALİHSİZLİĞİ

Konuk ekip Kifisias'ın golü, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao'dan geldi.

Bir pozisyon öncesinde topu çizgiden çıkaran Willian Arao, kaleye çekilen şutta ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi.

ZİRVENİN 3 PUAN GERİSİNE DÜŞTÜLER

Sahasında iki puan bırakan Panathinaikos, Yunan Süper Ligi'nde 52 puanda kaldı ve zirvenin 3 puan gerisine düştü.

Panathinaikos, bir sonraki hafta sahasında Aris ile karşılaşacak.

"ÜZGÜNÜZ, AVANTAJI KAYBETTİK"

Puan kaybından dolayı üzgün olduklarını kaydeden Terim, "Her şey iyiydi, ikinci golü bulduk ama ofsayttı. On kişi kaldık ve maç 1-1 oldu. Yine de 10 kişiyken bile şans bulduk ama gol atamadık. Bu kadar çok şanssızlık aynı anda olunca puanların kaybedildiği aşikar. Rakip de gol atabilirdi. Kaybettiğimiz puanlar için üzgünüz, bir avantajı kaybettik. Play-offlarda kaybettiğimiz her şeyi düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.