Emre Belözoğlu kararını açıkladı: O sözü tutacağız… İstifa sinyali vermişti

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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Başkent ekibi ile yola devam edeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, "Her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçiriyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler." ifadeleriyle göreve devam edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, 2-0 öne geçilen ve 3-2 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali vermiş ve gereğini yapacağını kaydetmişti.